Yaşam Gazetesi köşe yazarlarından Mustafa Çifci'nin "ŞAİRİ ŞİİRİ YAPAN AŞK MIDIR" makalesine bir çok şairin dizelerinden ilham aldığı kişilerden biri de şair yazar gazeteci Nihat İlikcioğlu

Şair Nihat İlikcioğlu'nun yazmış olduğu "TERK EDİLMENİN NE OLDUĞUNU BİLİR MİSİN SEN" adlı şiirinden bir alıntı ile Mustafa Çifci köşe yazısında şairi, şiiri ve aşkı makalesinde şöyle tarif etmiştir

- Çok değerli dostum, çok iyi bir şair olan Sayın Nihat İlikcioğlu’na ait muhteşem şiirinden bir alıntı. Yalnızlığın insanın içini dağlayan, yakan, ellerini kıran acılı yanını o kadar güzel yazmış ki, yüreğine sağlık Hocam...



Terk edilmenin ne olduğunu bilir misin sen

Ne kadar zor

Ve ne kadar acıdır

Yaşattılar mı sana çekilmezliğini

Ya da hiç anlattılar mı çaresizliğini

Yıldızlar kadar uzaktır sevdiğin sana

Ve artık bir yabancıdır

Ne yanına gidebilirsin

Ne sevdiğini söyleyebilirsin

Ne de sevgilim diyebilirsin

Bir ihtimal, bir umut kalmamıştır

Ve bir ölüm gibi

Kavuşmak yoktur sonsuza kadar

Sevilmez değil; sevilirsin

Ama artık sen sevemezsin

Hep bir korku olur içinde

Ya terk edilirsem

Her seni seveni ret edersin.

devamı

https://www.facebook.com/ share/p/195uNMFgMV/ linkine tıklayarak kahvelerinizi yudumlayarak okuyabilirsiniz

TERK EDİLMENİN NE OLDUĞUNU BİLİR MİSİN SEN ?

Terk edilmenin ne olduğunu bilir misin sen

Ne kadar zor

Ve ne kadar acıdır

Yaşattılar mı sana çekilmezliğini

Ya da hiç anlattılar mı çaresizliğini

Yıldızlar kadar uzaktır sevdiğin sana

Ve artık bir yabancıdır

Ne yanına gidebilirsin

Ne sevdiğini söyleyebilirsin

Ne de sevgilim diyebilirsin

Bir ihtimal, bir umut kalmamıştır

Ve bir ölüm gibi

Kavuşmak yoktur sonsuza kadar

Her şeyde ve her yerde hatırası vardır

Dokunamazsın

Bir ateş gibi yakar

İçin için erirsin bir mum misali

Bir harabeden farkın olmaz

Ve ona ait söylenen sözler yıkar seni

Sorarlar sevdiğin nerede

Boynun bükülür

Olduğun yere yığılırsın

Kalkamazsın

Kaldıramazlar seni

Bir ölüden farkın olmaz

Terk edilmenin ne olduğunu bilir misin sen

Hayali canlanır gözünde

Sanki sana bakar

Gül yüzünü görürsün

Kulağına sesi gelir

Yanında zannedersin

Birden irkilirsin

Elini uzatırsın elini tutamazsın

Bomboş odada kendi kendine konuşursun

Öpeyim, sarılayım dersin

O seni öpmez

O sana sarılmaz

Kahrolursun

Bir hançer gibi saplanır bağrına yokluğu

O an ölmek istersin

Onu öldürmek geçer aklından

Sevdiğim dersin

Kıyamazsın

Vazgeçersin

Huzursuz geçer günlerin

Canın yemek bile istemez

Uykusuz geçer gecelerin

Yüzün gülmek istemez

Sana söylediği sözler kulağından çıkmaz

Yağmurlar gibi yaşlar dökersin

Tıpkı oyuncağı elinden alınmış çocuklar gibi ağlarsın

Söylenirsin

Tıpkı sarhoşun zoruna giden şeyleri söylediği gibi

Bir benzeri çıkar karşına

O zannedersin

Ve bir kez daha yıkılırsın

Ellerin, ayakların titrer

Köşe bucak kaçarsın

Artık aynada bile kendini tanıyamazsın

Kar yağmış olur saçlarına

Kırışıklar dolar göz halkalarına

Ahın gitmiş, vahın kalmış olur

Korkarsın bu ben miyim diye

Sevilmez değil; sevilirsin

Ama artık sen sevemezsin

Hep bir korku olur içinde

Ya terk edilirsem

Her seni seveni ret edersin...

Nihat İlikcioğlu

Sayın, Mustafa Çifci'ye teşekkür ederim.