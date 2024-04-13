Yok, gençleşmeye dair elimde bir formül yok, böyle bir ilaç, iksir üretildi mi, bilmiyorum, duyduklarımın neredeyse çoğu para söğüşleme temelinde dolandırma faaliyetleri. Yaşadın, yaşadıkça yaş aldın, doğaldır ki ihtiyarladın, tuhaf olan ne, acayip olan ne? Üstüne üstlük sağlığında yerindeyse, kendi kendini çekip çeviriyor sağlıkla ve düşünme yetini hakkıyla kullanarak hayat maceranı devam ettiriyorsan, muazzam, fevkaladenin fevkindedir.

Konumuz, yazımızın teması farklı, yaşın kaç olursa olsun, hayallerin olsun. Hangi yaşta olursan ol, hayallerinin peşinden git, hayallerinin peşinden git ve hayallerinin ekserisinin her şey yolunda gitse dahi ömür sürenin yetmeyeceğini bilsen dahi. Güzel bir hedefin var, ulaşmak nasıl muazzam ise hedefe yürümek de en az hedefe ulaşmak kadar muazzam, keyif verici, sağlıklı, enerji artırıcı, kendi var ettiğin yaşam iksirindir. Ne boş beklentilere, vaatlere aldandın, kandırıldın, yazdıklarımı bir uygula hayatına, kandırmış olsam ne çıkar, aldatsam ne çıkar, kaybın ne, hadi bir de kazanacaklarını düşün.

Özel bir formüle sahip değilim, uzun yaşamak için iksir sahibi de değilim, var mıdır, ilgilenmiyorum. Bildiğim, emin olduğum, yaşlandı diye değil, ihtiyarladı diye düşlerinizden, hayallerinizden, beklenti ve umutlarınızdan vazgeçmiyorsunuz! Hayallerinizi bitirip, düşlerinizi karartıp, beklenti ve umutlarınızı kör kuyulara attığınız için ihtiyar oluyorsunuz. Yaşadığınız her gün için son günüymüş gibi ihtimalle daha fazla anlam yükleyip keyiflice, mutlu yaşayın. Bitti mi, bitmedi, yaşadığınız her gün için, bundan sonra yaşayacağınız hayatın ilk günü manasını da yükleyip, coşku, heyecan, azim, mutlulukla da yaşayın.

Anladım, sen, sizler okurken dahi romatizma, migren ağrılarını, mide, diş ağrılarını düşünmeye başladınız, ne bekliyorsunuz, reçete mi yazayım? Olacak, kullanılan her şey yıpranacak, eskiyecek, ilk günkü görkemi, albenisi kaybolacak, doğal akış, döngü de böyle değil mi? Ruhunu genç tutan, beklenti ve umutlarını taze tutan, hayallerinden vazgeçmeyen insan bedenen yaşlansa da ruh-i hali gereği hep genç kalır. Hayır canım genç kalsan bana ne, kalmasan bana ne, bencil düşünüyorum, genç kalma halinin bana değil, toplum ve insanlık için faydaları çok, saymakla bitmez. Kendini ruhsal olarak genç ve enerjik hissettiğinde üretken olursun, karar ve davranışların etkili ve faydalı, doğru olur. Toplum bireyleri sadece bir tüketici, fosil adayı, moruk gibi değil, hayal ve beklentileri olan bir birey, fert olarak görmeye başlar.

Durup dururken sıklıkla geçmişteki unvanların, başarıların, zaferlerin sohbet konun olmasın, günü yakala, günü yaşa, gün ile bütünleş ki çevrenle bütünleşebilesin, örnek alınıp örnek gösterilebilesin. Benim yazdıklarımı okumuş olsan dahi öncelik kendini dinle, kendine iyi davran ve kendinle iyi geçinmeye bak, düşlerinden vazgeçtiğinde kendini ziyadesiyle yaşlı, ihtiyar hatta bunak görmeye başlayacaksın ki, ne berbat. Hayat ve hayaller, beden ve ruh bütünlüğü gibi, koşma yok, heyecan yok, panik yok, aceleye de gerek yok, umutlar çok, yaşama sevinci çok, iyi insan olup iyi insan diye anılmak, güzel bir isime sahip olma gayret ve çabası olabildiğince çok.