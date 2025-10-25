T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen III. Mardin Uluslararası Film Festivali, 18–21 Ekim 2025 tarihleri arasında tarihi Mardin’de sinemaseverlerle buluştu.

Festivalin bu yılki Telkâri Ödülleri büyük bir katılımla ve yoğun ilgiyle sahiplerini buldu.

Festival Başkanlığını Yapımcı Zeki Sincar, Festival Direktörlüğünü ise Yapımcı ve Yönetmen Haydar Işık üstlendi. Dört gün süren festival boyunca, Mardin’in kültürel dokusu, sinemanın büyülü diliyle birleşti. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar, yönetmenler ve sinemaseverler bu büyülü atmosferde bir araya geldi.

Halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşen festivalde, “Kızım Gibi Kokuyorsun” adlı film, yönetmeni Olgun Özdemir’in duygusal anlatımıyla Halk Ödülüne layık görüldü. Duygusal derinliği ve oyunculuk gücüyle öne çıkan film, seyircilerden tam not aldı.

Kısa film kategorisinde ise jüri başkanlığını usta yönetmen Murat Saraçoğlu üstlenirken, jüri üyeleri arasında Doç. Dr. Gözde Sunal ve başarılı oyuncu Burak Sarımola yer aldı. Bu kategoride “Mori” adlı filmle Yakup Tekintangaç birincilik ödülünü kazandı. Deniz Büyükkırlı’nın yönettiği “Tavuk Suyuna Çorba” filmi ikinciliğe, Miray Kuyumcu’nun “326” filmi ise üçüncülüğe değer bulundu. Jüri Özel Ödülü ise Ahmet Serhat Ak imzalı “Kalem (The Pencil)” adlı kısa filme verildi.

Festivalin en dikkat çekici bölümlerinden biri olan Halk Jürisi, bu yıl usta sanatçı Cem Özer başkanlığında toplandı. Jüride; Ali Ayyıldız, Ali Aslan, Tolga Yüce, Serdar Sarıtop, İbrahim Sincar, Kadir Üründü, Mahmut Mardinli, Mehmet Remzi Tanış, İsmail Kocaboğa, Hil Azizoglu, Serdal Bağış, Dr. Öğr. Üyesi Ali Öztürk, Cansu Kanlıkaya, Osman Ulağ, Velit Sincar, Selman Karakuş, Nezir Güneş, Bilal Soyal, Yavuzcan Pınar ve Berna Türkkan ‘’Mardin Film Festivali Telkari Ödülleri’’ ile Özel Jüri Ödüllerini alırken, Festivalin sunuculuğunu Demet Şener ve Saruhan Hünel üstlendi. Türk sinemasının usta oyuncularından Ali Sürmeli, Mihriban Er, Gökhan Mumcu, Duygu Çetinkaya, Ümit Acar gibi değerli Sanatçılar da ‘’Yaşam Boyu Onur’’ Ödülleriyle geceye renk kattılar. Festivalin Halk Jürisi Başkanlığını üstlenen usta sanatçı Cem Özer, ödül töreninde sinemanın birleştirici gücüne dikkat çekti: “Sinemanın ışığı Mardin’in taş sokaklarında yankı buldu. Bu festival, sadece filmleri değil, umutları da sahneye taşıyor. Sanatın dili evrenseldir; bu topraklarda o dili yeniden duymak çok kıymetli. ”Özer’in bu sözleri, salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Festival boyunca hem halkla kurduğu sıcak iletişim hem de genç sinemacılara verdiği destek büyük takdir topladı.

Festival Başkanı Zeki Sincar, kapanış töreninde yaptığı konuşmada “Mardin, sinema aracılığıyla dünyaya barış, kardeşlik ve kültürel çeşitliliğin mesajını veriyor. Bu şehir, medeniyetlerin buluştuğu bir sahne; biz de bu sahnede sanatın diliyle konuşuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Festival Direktörü Haydar Işık ise, “Üç yıl önce küçük bir hayal olarak başlayan bu festival, bugün Türkiye’nin en önemli sinema buluşmalarından biri haline geldi. Amacımız; Mardin’in tarihini, kültürünü ve insan hikâyelerini sinemanın evrensel diliyle dünyaya anlatmak. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, yönetmenlerimize, jüri üyelerimize ve Mardin halkına teşekkür ediyorum.” dedi.

Sanat, tarih ve sinemanın büyüleyici buluşmasına sahne olan III. Mardin Uluslararası Film Festivali, bu yıl da kültürel çeşitliliği, sanatsal kalitesi ve güçlü organizasyonuyla Türkiye’nin en önemli sinema etkinliklerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.



