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Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

40. dakikada Başakşehir 3'üncü golü buldu. Deniz Türüç'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Berkay Özcan'ın kaleci Yılmaz Aktaş ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

33. dakikada ceza sahasında Onur Ergün ile mücadelede Abdulsamet Burak yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Burak Şeker, uyarı üzerine VAR ekranından izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Davidson girdiği ceza sahasında kaleci Yılmaz Aktaş ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Yılmaz Aktaş yatarak topa hakim oldu.

12. dakikada sağ kanattan ceza sahası dışından İsmail Çokçalış'ın yerden şutunda, kaleci Deniz Dilmen yatarak topa hakim oldu.

6. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Kaleci Yılmaz Aktaş ile ceza sahası ortasında karşı karşıya kalan Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

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