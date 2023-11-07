Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlarken, büyük başarılara imza atan Türk Kadını ile gurur duymamak mümkün değil!

Sabiha Gökçen’in pilot kimliği ve dünyadaki ilk kadın savaş pilotu olması gibi kadınlarımız sporda da ülkemizi yüceltiyor. Milli Boksörümüz Busenaz’ımız, Milli Basketbolcumuz Nevriye’miz, Tenisci Çağla’mız, İpek’imiz, Milli Voleybolcumüz Ebrar’ımız, Eda’mız, Hande’miz… Olimpik Tekvandocumuz Nur’umuz, Artistik Jimnastikçimiz Göksu’muz, Paralimpik Haltercimiz Nazmiye’miz, Milli güreşçimiz Yasemin’imiz, Aerobik Jimnastikçimiz Ayşe Begüm’ ümüz ve niceleri… Onlar voleyboldan boksa, güreşten tekvandoya giden birçok dalda uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil edip, dünyaya milli marşımızla sesleniyorlar. Gururumuz olmaya da devam edecekler. Her birini sayfalar dolusu anlatırım. Hepsini yürekten tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum…

Onlardan birini Şahika Ercümen’i, yakın günlerde bir bilgi yarışmasında izledim. O bir serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu, milli sporcumuz. Serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulunduruyor. 4 Ağu 2023 Bahamalar' da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda Türkiye rekoru kırarak 3 dakika 14 saniyede 100 metreye dalıp çıkan ve henüz 26 yaşında olmasına rağmen yaşından beklenmeyen olgunluğu ve bunu dışarıya çok naif bir şekilde aktardığı dimdik duruşuyla beni çok etkiledi.

Milli sporcu olup rekorlar kırmak, hem de başarılı bir akademik hayatı idame ettirebilmek için disiplinli olmak zorundasınız. Düşünsenize hem erkekler hem de bayanlar kategorisinde buz altı yatay dalışta Dünya Rekoru’nu elinde bulundurup üstüne Guinness Rekorlar kitabına da adınızı yazdırıyorsunuz.

Müthiş !!!

Bilgi yarışmasında Kenan Bey ile yaptığı sohbette biraz kendinden bahsetti. Anadolu Lisesi ardından Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmuş ve Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam ediyormuş.

Dalış tutkusu 12 yaşındayken bir okul gezisiyle filizlenmiş. Spor kulübüyle birlikte gördüğü dalış sporu çok ilgisini çekerek yüzmeye başladıktan sonra da denizde dipten bir şeyler çıkarmak, su altında olmak O’na ayrı bir zevk olmaya başlamış, o sıralarda astım hastası olduğu halde, ailesi hasta olursun diyerek karşı çıktığı halde…

Her gün düzenli antrenmanlarla ve bu işin zihinde bittiğini çözerek nefes teknikleriyle yaptığı içsel yolculuk, tüm gençlere özellikle de bahane arayanlarına örnek olacak cinsten.…

O çok paylaşımcı ve yardımsever bir minik dev kadın. Şahika nefes tekniklerini öğrencilere her fırsatta aktaran ve sınav stresinin en etkili yönteminin spor olduğunu vurgulayan, durup dinlenmeksizin hayatın her dakikasının önemini erken farkedenlerden. Yoğun antremanların onu yıldırmayıp aksine basamak basamak ruhunu yüceltiği gerçeğini biliyor..

Bence gerçekten çok zor şartlar altında bu günlere geldiğini aktarırken birçok şeyi çok erken yaşta ve aynı anda başarmışlığın haklı gururunu yaşıyor.

Ben başarının zor şartlarda geliştiğini ve farkındalığın bu süreçte geliştiğine inananlardanım. Dışarıda nefes alamayan birinin, denizin içinde de aynı şartlarda olduğunu düşünerek çok ince bir noktayı fırsata çevirmiş.

Şahika ve Tüm başarılı sporcularımız Türkiye sizlerle gurur duyuyor.