Atilla ÇİLİNGİR: KIBRIS GAZZE OLUR MU? - Önce Vatan Gazetesi | Günlük Ulusal Gazete - Önce Vatan Gazetesi (oncevatan.com.tr)

Değerli kardeşim Atilla Çilingir merhaba.

22 Ekimde bizzat şahsıma gönderdiğin  “ Kıbrıs Gazze Olur mu” adlı yukarıdaki yazına  fikir ve analizlerimi bilmek istediğini belirten bir not düşmüşsün. Çok teşekkür ederim.

Cevap vermekte geciktiğim için önce senden  özür diliyorum.

Gönderdiğin yazının  üzerinden epey bir zaman geçti ve ancak bu gün sana fikirlerimi yazma imkanı bulabildim.

Ufak tefek rahatsızlıklar  ve bir yandan da yazlığı söndürüp İzmir'e dönme telaşı derken,   değer verdiğim yazına görüş ve düşüncelerimi belirtmem gecikti.  Yanlış anlamanı istemem.

Sen benim değer verdiğim. 64 yıllık askerlik arkadaşımsın. Dile kolay!  

Kaleme aldığın yazında  verdiğin kıymetli mesajları  okuduğumda  Türkiye’nin  tehlikelere ne kadar yakın olduğunu   görmemek için kör olmak lazım diye değerlendiriyorum. Bu konudaki bilgi birikimini,  bizzat yaşadığın tecrübelerle birleştirerek  bizlere  aktarman  her türlü  takdirin üzerindedir.

Tebrik ediyorum seni kardeşim. 

“Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz kederi ise bizim kederimizdir” diyen  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün  yaklaşımını , Milli Lider Haydar Aliyev’in “ Bir Millet iki Devlet “  anlayışıyla birleştirince   Ana ve yavru Vatanda yaşayan  Türk  halkına  yaptığın anlamlı ve tarihi göreve  bende ufak bir katkıda bulunmak isterim.

Bu yazında verdiğin mesajlarla Gazze'deki durumu tartışarak Kıbrıs tarihiyle paralellik kurman çok akılcı olmuş. Kıbrıs'ta benzer bir çatışmanın meydana gelme olasılığına ilişkin endişelerini dile getirmeni de  dikkate değer buluyorum.

İsrail'in eylemleri nedeniyle Gazze'deki insanların çektiği acıları, Türkiye’de  yaklaşan tehlikelerle  bütünleştirmen  hedefe tam isabet olmuş.

Hele, Türkiye'nin Kıbrıs'taki rolünün önemine vurgu yapan görüşlerin çok kıymetli.

Kıbrıs Türk halkına, kendi tarihini ve anavatanından aldığı desteği  unutmaması  konusunda   verdiğin  çarpıcı  mesaj  beni çok heyecanlandırdı.

Yazında,  adadaki siyasi ve ekonomik gelişmelere de değinmektesin. Önemsiyorum.

Kıbrıs'ın yeni bir Gazze olmayacağını belirten temkinli yaklaşımına,  daha da önemlisi gelecekte istenmeyen bazı gelişmeler yaşandığında  “Kıbrıslı Türklerin kazanımlarının potansiyel kaybı  ana vatanımızı  direkt etkileyecektir”  şeklindeki  endişelerine katılmamak mümkün değildir, sevgili kardeşim.

Aklına, güzel Türkçemizi onurlandıran diline, emeğine ve yüreğine sağlık can kardeşim.

06 Kasım 2023 İZMİR…

Fevzi Moray