HABER: HAKAN KANBUROĞLU

2012 yılından beri Çeşme, Alaçatı’da birbirinden güzel mekanlara imza atan ünlü işletmeci Erdem, bu yıl 5 farklı markayla müşterilerini ağırlayacak.

Boheme Beach ile otoriteler tarafından tebrik edilen Batuhan Erdem, Kali Beach ile de tam not alacak.

Ayrıca Cherry On Top Alaçatı Orient port ve Gigi On The Sea adlı mekanlarda da müşterilerini ağırlayacak olan Batuhan Erdem heyecanlı olduğunu belirtti.

Yaz boyunca Alaçatı’da müşterileriyle buluşacak olan markalar dışında Batuhan Erdem’in Rasa.co, Rasa.z QM İzmir adlı mekanları da İzmir’de eğlencenin nabzını tutacak ve hizmet vermeye devam edecek.