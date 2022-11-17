Fatih'te 3 katlÄ± tarihi binada yangÄ±nÂ 

YangÄ±n, saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda DerviÅŸ Ali Mahallesi Vaiz Sokak'ta bulunan 3 katlÄ± tarihi binada Ã§Ä±ktÄ±. Tarihi binada henÃ¼z bilinmeyen nedenle alevler yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶renler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Ä°hbar Ã¼zerine yangÄ±na, Fatih, ÅžiÅŸli ve Balat itfaiye grup amirliklerinden ekipler mÃ¼dahale etti. YangÄ±n, ekiplerin bir saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Binada yaÅŸayan kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Polis olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.