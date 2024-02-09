Ekle, tasarla, düzenle, gözden geçir ve kaydet. Anlam tam da böyle döngülerde kayboluyor; kendi matrixinde telaşsız bir resim çizmeyi başaramıyorsan. Mutlu hatıraları bile dayanılır hale getiren şeyi kaybetmenin verdiği hasar hangi boşlukla ölçümlenebilir? Doğruları konuşmak konuştuğun kimselerin kabullenmediği yerde ne kadar kıymetlidir?

İhtiyaç listesi belki de anlamdaş kelimelerin cümlelere verdiği farklı tınıyla belirlenmeli ya da belki tüm sözcüklerin manası yeniden ezberlenmelidir; yitirildiği için. Başlangıç noktası tercihen en basitinden sapla samanı ayırana kadar uzun; son durak hiçliği kavrama aşaması kadar derin olsa dahi tek çiçek kaybetmez belki yeşilini.

Hassas olduğumuz her başlığın incindiği bu dönemde ne kadar ‘’acının getirdiği öğretiler’’in altını çizmek gerekse de, bir Cumartesi sabahını çocuk heyecanıyla karşılayamamak ya da tüm çocukların aynı sabaha uyanmadığı gerçeğini bilmek zamanın hızla solduğunu resmetmekten başka ne canlandırabilir birçok güzellikten mahrum gözlerimizde?

Yine de ve gerçekten yine de kimsenin hafif bir yükü olmamasına rağmen yaslanacak, tutunacak en az bir dalı olduğuna olan inanç mucize denilen rüyaları hakikate çekerse bir gün, şuursuzluk hezeyandan vazgeçerek bir küçük avuçtan edilen duaya teslim olur belki.

O vakte kadar cesaretin yorulmadığı, yalanın güçsüz olduğu ruhlara yakın olmak ve onları korumak mecburi bir çizgidir.

Nasıl ki ezbere yaşanan hayatlarda kardan adam yapmak keyifli fakat klişeyse; kardan saksı hayal edebilmek sonsuz kere taklitsiz ve şaşırtıcıdır.

İşte koruyacağımız, yaşatacağımız, anlamaya çalışacağımız, vurgulayacağımız değer; kardan saksı içinde buzdan bir bitki yetiştirmek…

İmkansız ama zarafet ile zaruri.