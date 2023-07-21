Kariyer.net, tercih sürecinde gençlere yol gösterecek bilgileri bir araya getirerek dört yıl önce hayata geçirdiği 'Kariyer.net Üniversite Rehberi'nin 2023 versiyonu hakkında bilgi paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gençlerin kendileri için en doğru tercihi yapabilmesi amacıyla hazırlanan 'Kariyer.net Üniversite Rehberi'nde, Türkiye'de bulunan tüm üniversiteler, 541 bölüm, 2 bin 779 meslekle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor.

Geniş içerik yelpazesine sahip rehber, aynı zamanda hangi bölüm mezunlarının ne iş yaptığı, mesleklerin kazançları, o mesleği yapanların sahip olduğu yetkinlikler gibi konularda gençlere yol gösteriyor.

'Kariyer.net Üniversite Rehberi'nde yer alan 'İşverenin Tercihi' analizi ise hangi üniversite ve bölüm mezunlarının daha hızlı işe girdiğini verilerle ortaya koyuyor. universiterehberi.net adresi üzerinden üyelik gerektirmeden, tamamen ücretsiz olarak kolayca ulaşılabilen rehber, tercih sürecinde merak edilen tüm sorulara yanıt veriyor.

Söz konusu rehberde, 'Tercih Motoru', 'İşverenin Tercihi', 'Meslekler Rehberi', 'Tercih Günleri Yayınları', 'Taban Puanları', 'Üniversiteler', 'Bölümler', 'Üniversite Rehberi Blogu' gibi başlıklar altında bilgiler veriliyor. Bugüne kadar 52 milyon kez ziyaret edilen 'Kariyer.net Üniversite Rehberi', yeni teknolojilerle ve güncel verilerle sürekli geliştiriliyor.

- İşverenler tarafından en çok tercih edilen üniversite; Galatasaray Üniversitesi

Verilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl eklenen bir özellik olan 'Tercih Motoru', kapsamlı filtreleme özelliği ile tercih listelerini hazırlayan üniversite adaylarına destek olarak onların hayatını kolaylaştırıyor. 'Tercih Motoru', YKS sonrası alınan puan ve başarı sıralamasına bağlı olarak, gençlerin yapabileceği tercihlerdeki farklı alternatifleri detayları ile listeliyor. Gençler, öğrenim görmek istedikleri bölüm ve üniversiteler için 'Tercih Motoru' aracılığıyla kolayca tercih listesi hazırlayabiliyor.

Kariyer planlamasında doğru üniversite ve bölüm tercihinin önemine dikkat çeken Kariyer.net, bu yıl dördüncüsünü yayınladığı 'İşverenin Tercihi' analizinde, işverenler tarafından en çok tercih edilen, işe girme sıralamasında önde olan üniversite ve bölümleri verilerle ortaya koyuyor. Alanında uzman bir danışma kurulunun rehberliğinde hazırlanan, 486 bin işveren temsilcisine ait 510 binin üzerinde işe alım hareketinin incelendiği çalışmada, işverenlerin hangi üniversite ya da bölüm mezunlarına daha çok ilgi gösterdiği belirleniyor.

'İşverenin Tercihi' analizinin sonuçlarına göre, işverenler tarafından en çok tercih edilen üniversite Galatasaray Üniversitesi. Bu üniversiteyi Sabancı, Koç, Boğaziçi ve Türk Alman Üniversiteleri izliyor. Bölümlerin de incelendiği analize göre, işverenler en çok Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olan adaylara ilgi gösteriyor. Listede İşletme Mühendisliği ikinci sırada yer alırken onu Almanca İşletme, İspanyol Dili ve Edebiyatı ile İletişim bölümleri takip ediyor. Analizin detaylarına universiterehberi.net adresinde yer alan 'İşverenin Tercihi' kısmından ulaşılabiliyor.

Rehber altında tercih süreciyle ilgili son dakika gelişmeleri ile üniversite hayatına dair merak edilen tüm sorulara cevap veren pek çok içerik yer alıyor. Tercih yapacak gençler üniversite ve bölüm tercihlerinde dikkat edilmesi gereken noktalardan uzmanların verdiği tercih ipuçlarına kadar birçok faydalı içeriğe Kariyer.net Üniversite Rehberi Blogu'ndan ulaşabiliyor.

Dört yıldır online olarak Kariyer.net Youtube hesabı üzerinden düzenlenen 'Tercih Günleri' canlı yayınları ile alanında uzman isimler, iş dünyası temsilcileri ve üniversite öğrencileri, tercih yapacak gençlerle bir araya geliyor.

Bu yıl 27 Temmuz'da tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan üniversite ve kampüs hayatına, bölümlerden iş dünyasında aranan yetkinliklere kadar birçok konu masaya yatırılacak. Üniversite tercihleri ve kariyer hayatı ile ilgili merak edilen birçok soruya yanıt verilecek olan etkinliğin detaylarına Tercihgunleri.kariyer.net adresinden ulaşılabiliyor.

- 'Gençlerin doğru üniversite seçimi yaparak kariyer rotalarını en doğru şekilde belirlemelerine yardımcı oluyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, üniversite ve bölüm tercihinin bir kariyeri inşa etme aşamasında kritik adımlardan biri olduğuna inandıklarını belirterek bu dönemde tercih yapacak gençlerin akıllarında birçok soru bulunduğuna dikkati çekti.

Uysal, şunları kaydetti:

'Kariyer.net Üniversite Rehberi ile üniversite öğrenci adaylarımıza, bölüm tercihinden meslek seçimine kadar merak ettikleri birçok soruya cevap bulma imkanı sunuyoruz. Gençlerin doğru üniversite seçimi yaparak kariyer rotalarını en doğru şekilde belirlemelerine yardımcı oluyoruz. Yönettiğimiz büyük veriyi en yeni teknolojileri kullanarak, tercih yapacak gençler için süreci kolaylaştıracak araçlara dönüştürmekten mutluluk duyuyoruz.

Üniversite öğrenci adaylarına 27 Temmuz'da yapılacak 'Tercih Günleri Canlı Yayınları'nı kaçırmamalarını ve bölüm-üniversite tercihi yaparken 'İşverenin Tercihi' analizine göz atmalarını öneririm. Yapacağımız araştırma ve analizlerle tüm yaş ve tecrübe seviyelerindeki adayların kariyerlerine destek olmaya devam edeceğiz.'

AA