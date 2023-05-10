Türkiye’deki konut talebi ile fahiş rakamlara ulaşan kira fiyatları tüketiciyi olumsuz etkiliyor. Binlerce vatandaş tarafından merak edilen Mayıs ayı kira artış oranları enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu.

Mayıs ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE’ nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte Mayıs ayında yapılacak artış konutlarda bir önceki ay olduğu gibi yine % 25.

Fakat kira artış oranı normal şartlarda TÜFE’ye göre belirlenmiş olsaydı açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre %67.20 olacaktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı tüketici fiyat endeksi verilerine göre TÜFE’deki değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2.39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15.21, bir önceki yılın aynı ayına göre %48.68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67.20 olarak gerçekleşti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ‘1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonun’da Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylece konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapabilme imkanı getiriliyor’ demişti.

Öte yandan konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023’ün temmuz ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 7. Aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

Türkiye’de 6 milyondan fazla hanede yaklaşık 20 milyon insanın kirada oturduğunu düşünecek olursak kira fiyatlarında ki anlaşmazlıklar, ev sahibi – kiracı tartışmaları gibi konular gündemimizden kolay kolay düşmeyecektir.









Murat Ömer Güney







