2021 Altın Kalemler Plaket Ödüllü Şiir Yarışmasının Sonuçları Açıklandı

Yeminli jüri üyelerimiz tarafından değerlendirilmiş ve Jüri Başkanı Gazeteci Şair Yazar Nihat İlikcioğlu Tarafından da onaylanmış olan liste

Listede yazılı olan değerli gönül dostlarımıza ödülleri, 20 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 13. – 18 arasında Gemlik ilçesinde TV kanalları ve Basının ve İlçe Kaymakamının huzurlarında, yemekli, şiirli ve sazlı ortamda sahiplerine verilecektir.

Şairlerimizin belirtilen tarih ve saatte, aşağıda yazılı adrese teşriflerini ve beraberlerinde getirecekleri kişi sayısını da rezervasyon için en geç bir hafta içinde yine aşağıdaki telefon numarasını arayarak bildirmelerini saygı ile rica olunur

ADI SOYADI ŞİİRİN ADI

1-SABAHATTİN KARAKUŞ M.KEMAL ATATÜRK VE CUMHURİYET

2-GÜLŞEN SALDIRANER ATATÜRK

3-ÖZALİ YILMAZ BİZİM YUNUS

4-ELİF YAVAŞ VİCDAN

5-DR.İBRAHİM NECATİ GÜNAY DOST GÖNÜL KOYARSA

6-GÜLTEN KARA ATEŞ HAZAN MEVSİMİ

7-KURBANİ KAPLAN KIŞ MASALI

8-SONGÜL KARSAN GEÇ KALMA

9-YILMAZ GÜMÜŞ ORDUMUZ

10-ZATINUR CANBAZ İMKÂNSIZ AŞK

11-İSMAİL SEZGİN KASIMA NAZİRE

12-BEYAN GÜZEL BU SON OLSUN

13-BİRSEN EKER İÇİMDE

14-ERSİN AYDIN EN GÜZEL HEDİYE

15-YUNUS VURAL İMKÂNSIZ SEVMEK

16-AHMET İNAN ADINI KOYMUŞLAR AHMET

17-HATİCE ERDOĞAN SEN VARSIN

18-SERKAN AKKUŞ GİT

19-NEZAKET KÖRPE HAYAT

20-CAHİT BİNER KENDİMDEN BULDUM

21-SERPİL BİLGİN TAŞDELEN TUT

22-GÜNVER KORKMAZ CUMHURİYET KADINIYIM

23-AYŞENUR DÜRLÜ YANGIN YERİ

24-MERAL MELEK KAYA GİDİYORUM MASUM ÇOCUKLUĞUMA

25-HAMZA DİLBEN ANNE

26-NESRİN AYDIN GARİP BİR ISLIK SESİ

27-AYDIN KILIÇASLAN BUGÜN ŞİİRİMİ BEN SANA YAZDIM

28-ALİ GÖRMÜŞ ZAMANI DEĞİL

29-AYŞEGÜL ATALAY HANİ

30-DUYGU KILINÇ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

31-LATİFE GÜLMEZ DİKMEN CUMHURİYET

32-DAMLA AYDEMİR GÜRSOY BİR DESTANDIR ÇANAKKALE

33-ALİ AYDOĞRU KAYBOLAN İNSANLIK

34-CEMAL ŞİMŞEK SEVGİLKER ÖLMAZ

35-MELTEM ESENYEL ÇİFTÇİ AŞKI MUHAL EYLÜL

36-DİYANA MURATJANOVA ESKİ GÜNLERİN HATIRINA

37-MERAL OTAN BEN CUMHURİYET KIZIYIM

38-METİN ÖZKAN NEREDESİN

39-AYTEN AVRAN ÖMRÜMÜN CİLVESİ

40-SERHAT PEKER EZELDEN BERİ

41-GÜLAY PELİT İKİ SEVDALI YÜREK

42-BURAK TURGUT NERGİS

43-ŞULE YILDIRIM SARICI SAFDİL AKLIM

44-SAADET KILIÇASLAN HANİ NEREDESİN SEVGİLİM

45-ŞEHRİBAN KOSTİ SUSMAZLAR

46-İBRAHİM KAPLAN RÜYAM

47-ŞERİFE GÜZEL AĞAÇLAR İKİ KERE AĞLARMIŞ

48-MEVLÜT IŞILDAK KIRKLAR KAPISI

49-SALİHA İNAN BİR BEN SEVEYİM SENİ

50-AZİZ ERCAN YILDIZIN AŞKI

Toplantı adresi: Engin Ustanın yeri Lezzet lokantası (Restaurant)

Gemlik Merkezi. Hamidiye mah. Dereboyu cad.

Irmak sok. No. 10 Gemlik/Bursa

İrtibat Tel. 0536 316 37 62 – 0531 258 80 04

Tüm şairlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz

Başka bir şiir yarışmasında tekrar buluşmak dileğiyle

2021 Altın Kalemler Şiir Yarışması

Jüri Başkanı

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48