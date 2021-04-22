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23 Nisan’da çocuklara dünya klasikleri hediye edilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Nisan 2021 Perşembe 14:32
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23 Nisan’da çocuklara dünya klasikleri hediye edilecek

İSTANBUL - Ulaşım ve teknoloji platformu Uber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 4 kitaptan oluşan bir dünya klasikleri setini çocuklara hediye edeceğini duyurdu. Çocukların kitap okumasını teşvik etmeyi de hedefleyen Uber, toplam 8 bin adet dünya klasiğini sarı taksiler aracılığıyla ücretsiz olarak çocuklara dağıtacak.


 

23 Nisan’a özel hazırlanan Uber23Nisan kampanyası, İstanbul’daki tüm Uber kullanıcılarının hizmetine açılacak ve kampanya kapsamında Gulliver’in Gezileri, Alice Harikalar Ülkesinde,  Küçük Prens ve Sefiller’den oluşan 4 kitaplık set çocuklarla buluşturulacak. Uber’den yapılan açıklamada, "Uber23Nisan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarımızı en bilinen dünya klasikleri ile tanıştırarak ve kitap okumaya teşvik ederek kutluyoruz. Çocuklarımız için bu kitap setinin anlamlı bir hediye olmasını arzu ediyoruz” ifadelerine yer verildi.


 

Uber23Nisan kampanyasından yalnızca 23 Nisan 2021 Cuma günü 11.00-17.00 saatleri arasında yararlanılabilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya KlasikleriHediyeçocuklar
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