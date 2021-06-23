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5. Heritage İstanbul Fuarı açıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Haziran 2021 Çarşamba 12:48
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5. Heritage İstanbul Fuarı açıldı

İSTANBUL - Restorasyon, arkeoloji ve müzecilik fuarları arasında Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan Heritage İstanbul Fuarı'nın 5'incisi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda açıldı. Pandemi nedeniyle 4 kez ertelenen ve bugün açılan fuar, 23-25 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olacak. 5. Heritage İstanbul Fuarı bugün düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış töreninde geçmiş fuarlardan videolar gösterildi. TG EXPO Genel Müdürü Hasan Cem Şenel, açılışta kısa bir konuşma yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti.  Salgın nedeniyle dört kez ertelenen restorasyon, arkeoloji ve müzecilik fuarı Herigate, İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, TG Expo tarafından 23 - 25 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Bu yılki ana konunun "Geçmişe Gelecek Sağlamak" olarak belirlenen fuarda, 26 oturum, miras bölümünde 21 sohbet ve 8 atölye çalışması da gerçekleştirilecek. Fuarda Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kültürel Miras Diplomasi Uzmanı Dr. Andrew C. Cohen, Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Erbil, arkeolog Nezih Başgelen, modacı Arzu Kaprol yer alacak. 36'sı yurt dışından toplam 131 firmanın katıldığı fuarda, İtalya ve Avusturya pavilyonu da kuruldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
5. Heritage İstanbul FuarıRestorasyonArkeolojiMüzecilik
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