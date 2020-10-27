Ayvalık'ta Aya Triada Kilisesi restore edilecek

BALIKESİR - Ayvalık Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kültür amaçlı tahsis edilen tarihi yapının restorasyonu sonrasında müze olarak hizmet vereceği bildirildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin en önemli kültürel değerlerinden biri olan Aya Triada Kilisesi’nin yeniden hayata kazandırılarak müze haline dönüştürülmesinin kent turizmine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.



KENT TURİZMİNE DEĞER KATACAK



Proje yöneticisi ve danışmanı Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özyiğit başkanlığında; rölövesi, restorasyon ve restitüsyon çizimlerinin Ayvalık Belediyesi Plan Proje ve İmar Müdürlüğü işbirliğinde tamamlanarak kurula gönderildiğini kaydeden Başkan Ergin “Hafta sonu kent turizmini yakından ilgilendiren müjdeli bir haber aldık. 1846 yılına tarihlenen Aya Triada Kilisesi restorasyon projesi kuruldan onay aldı. Kent turizmi çok büyük bir değer daha kazandı. Bu yapı restorasyonu tamamlandıktan sonra Ayvalık’ın kültürel yaşamı ve turizmine müze olarak çok büyük değer katacak. Ayvalık’taki kültür miras niteliğindeki tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması hem kent hem ülke turizminin hanesine artı değer olarak eklenecektir” dedi.