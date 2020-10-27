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Ayvalık'ta Aya Triada Kilisesi restore edilecek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Aya Triada Kilisesi’nin kent turizmi ve kültürel yaşamına kazandırmak için uzun süredir devam eden çalışmaların sonuna gelindi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 174 yıl önce kilise olarak inşa edilen, mübadele sonrası camiye çevrilen, bir dönem tütün deposu olarak kullanılan tarihi Aya Triada Kilisesi, restorasyon projesinin Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ekim 2020 Salı 12:35
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Ayvalık'ta Aya Triada Kilisesi restore edilecek

BALIKESİRAyvalık Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kültür amaçlı tahsis edilen tarihi yapının restorasyonu sonrasında müze olarak hizmet vereceği bildirildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin en önemli kültürel değerlerinden biri olan Aya Triada Kilisesi’nin yeniden hayata kazandırılarak müze haline dönüştürülmesinin kent turizmine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

KENT TURİZMİNE DEĞER KATACAK

Proje yöneticisi ve danışmanı Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özyiğit başkanlığında; rölövesi, restorasyon ve restitüsyon çizimlerinin Ayvalık Belediyesi Plan Proje ve İmar Müdürlüğü işbirliğinde tamamlanarak kurula gönderildiğini kaydeden Başkan Ergin “Hafta sonu kent turizmini yakından ilgilendiren müjdeli bir haber aldık. 1846 yılına tarihlenen Aya Triada Kilisesi restorasyon projesi kuruldan onay aldı. Kent turizmi çok büyük bir değer daha kazandı. Bu yapı restorasyonu tamamlandıktan sonra Ayvalık’ın kültürel yaşamı ve turizmine müze olarak çok büyük değer katacak. Ayvalık’taki kültür miras niteliğindeki tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması hem kent hem ülke turizminin hanesine artı değer olarak eklenecektir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aya Triada KilisesiRestoreAyvalıkBalıkesir
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