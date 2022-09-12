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Azerbaycanlı Esmira Güneş'in şaşırtan projesi ve gazeteci Nihat İlikcioğlu'na teşekkür

12 Eylül 2022 Pazartesi 14:52
Azerbaycanlı Esmira Güneş'in şaşırtan projesi ve gazeteci Nihat İlikcioğlu'na teşekkür

Azerbaycanlı yazar Esmira Güneş yeni projesi jle her kesi şaşırtdı. Her zaman şehit ailelerinin yanında olan genc şair bu defa da şehitler için yeni bir kitap batırdı. Ama bu defakı kitapında türkiyeli şehitlere de yer ayırdı. Ayrıca aylardır Türkiyede qazete ve sitelerde Azerbaycan şehitlerini yayınlayanlara da kitapda teşekkür etmeyi unutmadı.  "Önce Vatan" ve "Yeni çağrı" qazetelerde Gazeteci Nihat İlikcioğlu sayesinde tanıdığım kahraman şehirleri zaman oldukca paylaşmışdım. Bundan dolayı kitapının ilk sayfasında benim de fotorafımı yayınlayaraq teşekkürünü bildirmiştir. Aslında kitapın fotoraflarını görünce çok duyğulanmıştım. Hakikaten mert yürekli bir şairdir Esmira Güneş. Bunca şehit ailesinin derdine ortak olmak er yiğitin işi deyildir. Ayrıca kitapın kapağında da Xarıbülbül ve cennet memleket Şuşanın fotorafı yer almış. Yeni kitapından dolayı genc şaire başarılar diliyoruz ve kitapda yer alan yazısını olduğu kimi sizlere aktarıyoruz:

"Bu kitapda yer alan şəhidlərimizi "Önce Vatan " və "Yeni çağrı" qəzetlərində çap etdirən Nihat İlikçioğluna təşəkkür edirəm.

Esmira Güneş 

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Azerbaycanlı Esmira Güneşin şaşırtan Projesi Ve Gazeteci Nihat İlikcioğluna Teşekkür
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