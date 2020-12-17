Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları İLANLAR Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1400
ALTIN
468.052
DOLAR
7.7524
STERLİN
10.5593
EURO
9.4871
100 Uzman Erbaş alınacak
100 Uzman Erbaş alınacak
Uzaktan eğitim hizmeti alınacak
Uzaktan eğitim hizmeti alınacak
TİGEM, 145 sözleşmeli personel alacak
TİGEM, 145 sözleşmeli personel...
36 öğretim üyesi alınacak
36 öğretim üyesi alınacak

Bahçeli ve Aliyev için altın kaplama savaş baltası ve topuz yaptı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaptığı Osmanlı kılıçları ile adını duyuran makine imalatçısı Muammer Tural, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hediye edilmek üzere sipariş edilen 2 takım altın kaplama savaş baltası ile topuz yaptı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Aralık 2020 Perşembe 15:22
0 Okunma
Bahçeli ve Aliyev için altın kaplama savaş baltası ve topuz yaptı

BALIKESİR - Burhaniye Sanayi Sitesi'nde makine ve makine parçaları imal eden Muammer Tural, 10 yıl önce başladığı kılıç yapımıyla da adını duyururken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere pek çok devlet büyüğüne yaptığı kılıçları hediye etti. Tural, yaptığı kılıcı 16 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim etti. Kanuni kılıcının patentini alan Tural, tarihi diziler nedeniyle artan kılıç talebini karşılamaya çalıştığını söyledi. Son olarak 'Teber' olarak bilinen savaş baltası ile topuz imalatını da başlayan Tural, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'nın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, müteahhit Harun Güngör'ün, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmek üzere yaptırdığı altın teber ve topuz yaparak kendilerine teslim ettiğini söyledi.

Kılıçların üzerine değişik ayetler ve isim yazan Muammer Tural, “Makine ve makine parçaları imal ederken, Osmanlı kılıçlarına merak sardım. Osmanlı kılıçlarının birebir orijinallerini yapmaya başladım. Yaptığım kılıçlar beğenildi. Televizyonlardaki tarihi diziler nedeniyle kılıçlara ve diğer savaş aletlerine ilgi çok arttı. Taleplere yetişmekte zorlanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a altın kaplama Kanuni Kılıcı hediye ettim. Başka devlet büyüklerimize ve iş adamlarına kılıçlar hazırladım. Kılıçlara isteğe göre isim de yazıyorum. Son zamlarda teber ve topuz imalatını da başladım. Şu anda iki adet altın teber ve topuz hazırladım. Her ikisini de altın kaplattım. Bunlardan birini bir belediye başkanı sipariş etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e hediye edecek. İkincisini de bir iş adamı sipariş etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye etmek üzere. Ben bunları üretmeyi seviyorum. Tarihi diziler nedeniyle de bu kılıç ve diğer savaş aletlerine ilgi arttı. Siparişlere yetişmeye çalışıyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçeliAliyevAltın Kaplama Savaş Baltası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Somut olmayan 180 kültür mirası daha envantere kaydedildi
Somut olmayan 180 kültür mirası daha envantere kaydedildi
Amasya'da arkeolojik kazıda 'rahip mezar taşı' bulundu
Amasya'da arkeolojik kazıda 'rahip mezar taşı' bulundu
Türkiye'ye getiren Kybele Heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi
Türkiye'ye getiren Kybele Heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans