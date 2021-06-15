CSO, temmuzda yeni binasında seyirciyle buluşacak 

İnşaatına 4 Aralık 1995'te başlanan yeni CSO binası, 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. 62 bin 500 metre kare kapalı alana sahip 2 bin 23 kişilik konser salonu, 500 kişilik mavi salondan oluşan yeni binaya pandemi nedeniyle henüz izleyici alınmadı. 83 milyon avroya mal olan yeni müzik kampüsünün içinde CSO’nun tarihi binası da bulunuyor. Başkentin merkezinde Ankara Kalesi ve Anıtkabir'in görüş ekseninde yer alan kampüs, temmuz ayında ilk kez seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni binasında bir süredir naklen yayınlarla ve bant konserlerle müzikseverlerle buluşan orkestra, pandemi tedbirlerinin hafifletilmesiyle temmuz başında seyircilere kapılarını açmayı planlıyor.

'SEYİRCİLİ KONSERLERE BAŞLIYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü Cemi'i Can Deliorman, pandeminin kültür endüstrisini de olumsuz etkilediğini belirtti. 1,5 yılı aşkın süredir seyircili konser gerçekleştiremediklerini söyleyen Deliorman, "Bu bizim için çok büyük bir kayıp. Ama tabi ki bu süreci yine kayıtlarla online etkinliklerle doldurmak için birçok çalışma yaptı CSO. Orkestramızın yeni yerleşkesinde, 90’ın üzerinde eğitim konseri için kayıtlar alındı. Konser kayıtlarımız oldu burada. Bu süreçte seyircimizden hiçbir zaman kopmadık. Bu çok önemli bir mesaj. Onlardan da sağ olsunlar gelen tepkiler çok olumlu. Konserlerimizi, yayınlarımızı çok iyi takip ettiler. Fakat bu sürecin de sonuna geldik. Pandemi kurallarının bir nebze rahatlamasından sonra artık seyircili konserlere çok yakın zamanda başlayacağız diye ümit ediyorum" diye konuştu.

'TANSİYONUMUZU BELİRLEYEN SEYİRCİ'

Seyircili konserlerin başlayacağı tarihin pandeminin seyrine göre resmi makamlar tarafından belirleneceğini kaydeden Deliorman, "Bizim tabi ki beklentimiz temmuz ayında en azından belli bir kapasitede salonumuzu pandemi şartlarına, sağlık kurallarına uyarak, seyirciyi salonumuzda ağırlamak. Bizlerin tansiyonunu belirleyen birebir seyirci ile kurduğumuz ilişki. Bunun eksik olması büyük bir kayıp bir tabii. Kayıt da başka bir psikoloji. Daha ince eleyip sık dokuyorsunuz. Seslerle görüntülerle oynama şansınız oluyor. Bizler seyircilerle bütünleşmiş topluluklarız. Dolayısıyla buluşacağımız günü bekliyoruz" dedi.

'TURNELERLE VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞACAĞIZ'

Ankara dışında başka illerde de vatandaşı CSO ile buluşturmak için turneler düzenleyeceklerini söyleyen Deliorman, "Temmuz ayından sonra büyük bir Türkiye turnesi planladık. Konserlerimiz Ankara’da yeni konser salonumuzda devam etmekle birlikte Türkiye’nin farklı şehirlerinde farklı konseptlerde konserler gerçekleştireceğiz. Bunların kimisi kayıt ve naklen yayın şeklinde olacak. Kimisi halk konseri konseptinde olacak" diye konuştu.