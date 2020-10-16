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Defineciler, tarihi kiliseyi talan etti

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki tarihi Rum kilisesi, defineciler tarafından talan edilirken, kilisenin duvarlarına da sprey boyayla yazılar yazıldı. Mahalleli, tarihi kilisenin son zamanlarda alkol alan kişilerin de meskeni haline geldiğini belirterek önlem alınmasını istiyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Ekim 2020 Cuma 11:20
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Defineciler, tarihi kiliseyi talan etti

SAMSUNTekkeköy ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'nde bulunan ve 17'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen asırlık Rum kilisesi, kaçak kazılar nedeniyle harabeye döndü. Lozan Antlaşması ile mübadele edilen Rumlardan kalan kilisenin, duvarlarına da sprey boyayla yazılar yazıldı. Tavanında ve duvarlarında çökmelerin de meydana geldiği kilise, son zamanlarda alkol alan kişilerin meskeni haline geldi. Bu durumdan şikayetçi olan mahalleli ise tarihi kilisenin bir an evvel onarılmasını istedi.

'UYGUNSUZ ŞEYLER YAPIYORLAR'

Tarihi kilisenin defineciler tarafından talan edildiğini ifade eden Altınkaya Mahallesi Muhtarı Kenan Mutlucan, "Geçmiş yıllarda özellikle akşam saatlerinde kiliseye gelip, define arayanlar oldu. Son dönemlerde ise duvarlarına yazılar yazdılar, kilisenin her yerinden taşlar döküldü. Tavanındaki taşlar da yere düştü. Zaman zaman alkol alan kişiler de kiliseye geliyor, uygunsuz şeyler yapıyorlar. Mahallemizdeki çocuklarımız, kadınlar ise bu kişileri uygunsuz görebiliyor. Bu durumdan hepimiz rahatsızız. Biz mahalleli olarak bu kilisenin onarılmasını ve çevre düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Kilisenin içinde ne ararsanız var, içeri giremiyoruz" dedi.

ÇOK RAHATSIZ OLUYORUZ'

Mahalleli Hüseyin Mutlucan da "Eskiden bu kilisenin yanında bir okul vardı, o dönemlerde mahalli bu kiliseye sahip çıkıyordu. Sonra okul yıkıldı ve bu kiliseye defineciler dadandı. Kilise çok eski olduğu için yağmurdan ve kardan da etkilendi, tavanında çökmeler meydana geldi. Yine alkol alan kişiler, kiliseye geliyor. Mahalleli olarak bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Müdahalede edemiyoruz, çünkü bir şey söylesek daha kötü olacak. İhbar ediyoruz, jandarma gelince kaçıyorlar. Kilise, restore edilirse bölgemiz için de çok iyi olur" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 16.10.2020 11:27
Anahtar Kelimeler:
TekkeköyRum KilisesiDefinecilerTarihi Kiliseyi Talan EttilerSamsun
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