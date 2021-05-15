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Göbeklitepe'deki dikilitaşın kopyası BM'de sergilenecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Göbeklitepe'de bulunan 'P18' numaralı dikilitaşın (stel) sert kireç taşından yapılacak kopyasının New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde sergileneceğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:48
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Göbeklitepe'deki dikilitaşın kopyası BM'de sergilenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'den bir eserin kopyası, New York’taki BM Genel Merkezi’nde sergilenecek. Dünya kültür mirası Göbeklitepe'nin 'D yapısı' olarak adlandırılan bölümünde bulunan 5,5 metre yüksekliğindeki 'P18' numaralı dikilitaşın sert kireç taşından yapılacak kopyası, BM'ye resmi sanat hediyesi olarak sunulacak.

BM’DE SERGİLENEN İKİNCİ ESER OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da açılışını yaptığı ve o senenin 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin odak noktası haline gelen Göbeklitepe'nin 'P18' steli, New York'taki BM Genel Merkezi’nde sergilenen ikinci Anadolu eseri olacak. Hititler ile Mısır arasında M.Ö. 1280’li yıllarda gerçekleşen Kadeş Savaşı sonrası imzalanan ve tarihte diplomatik metinlerin en eski örneklerinden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki Kadeş Barış Antlaşması metninin bakırdan yapılan büyütülmüş kopyası, 1970 yılında BM Genel Sekreteri U Thant’a sunulmuştu. Türkiye'den ikinci eser olarak Göbeklitepe’ye ait eserin kopyasının BM’de sergiye sunulması için de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerince 2019 yılında ön temaslarda bulunulmuştu. BM Genel Merkezi’nde kalıcı olarak sergilenecek eser, Göbeklitepe’nin evrensel kültür mirası olma özelliğini göstererek, önemli tanıtım fırsatı sunacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıŞanlıurfaGöbeklitepeBM
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