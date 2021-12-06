Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,917.78
ALTIN
786.24
DOLAR
13.75
STERLİN
18.25
EURO
15.55
Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur istihdam edecek
Jandarma Genel Komutanlığı 60...
4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
4/B Sözleşmeli Personel Alımı...
Hitit Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor
Hitit Üniversitesi 25 Öğretim...
Gıda ürünleri satın alınacaktır
Gıda ürünleri satın alınacaktır

Hakan Güneri’nin yeni Kitabı Raflarda Yerini aldı: Turan caddesi no: 25

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Aralık 2021 Pazartesi 13:35
0 Okunma
Hakan Güneri’nin yeni Kitabı Raflarda Yerini aldı: Turan caddesi no: 25

DİNÇER KARACALAR 

Başarılı Tiyatro Oyuncusu ve Yönetmeni Hakan Güneri sanat hayatında yeni bir pencere daha açıyor. Aynı zamanda tiyatro oyunu yazarlığı ve senaryo çalışmalarını yürüten Hakan Güneri’nin Polisiye romanı 'Turan Caddesi no: 25' raflarda yerini aldı.

 

Bir Başkomiser… Cihangirin ara sokaklarında işlenen çocuk cinayetleri ve asla yakalanamayan bir seri katil… Suç Mahalli; Turan Sokak, Beyoğlu, Osmanbey ve aslında Bütün İstanbul.

İlk olarak Kanada’lı bir yapım firması için kısa metrajlı film senaryosu olarak başlayan serüven bir polisiye üçlemesi olarak devam ediyor.  ‘Turan Caddesi no:25’ getirdiği farklı soluk ile kitapseverleri heyecanlandırdı. Üçlemenin ilk kitabı olarak raflarda yerini alan roman, akıcı hikâye örgüsü, güçlü anlatımı ve okuyucuda yarattığı heyecanla, kitabı benzerlerinden ayrıştırıyor. Yazar, okuyucuyu özenle tasarladığı atmosferi ve merak uyandıran karakterleri ile  polisiye dünyasının içine çekiyor.

Bu üçleme ile hayatımıza giren Başkomiser Salih karakteri uzun zaman dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Arka Kapak: Telsizin sesi bütün Taksim Meydanı’nı kaplıyordu, Komiser Salih meydanın tam ortasında hareket ediyor, onun dışında herkes duruyordu. Canlı insan müzesi gibiydi çevresi, güvercinlerin bazıları yerde, bazıları havada donmuştu, kalabalığın sesi kafasının uğultusunda boğulmuştu. İleri geri hareket ediyordu meydanın ortasında duran anıt, bir türlü yer beğenemiyordu kendine. Salih durup seyretmeye koyuldu ama bir tuhaflık vardı bu heykelde, bildiğimiz Taksim Anıtı’ydı dışı ama içindeki figürler bir garipti. Dikkatlice yaklaşınca aklını kaybetti, en önde Hortum Sait duruyordu, onun hemen arkasında yüzleri olmayan insanlar vardı, hızlıca sağ ve sol tarafına baktı, gördüğü şeyler nabzını zorluyordu.

Kitap Adı: Turan Caddesi no: 25

Yazar: Hakan Güneri

Yayınevi: Alfa Yayınevi

Baskı Sayısı: 1. Basım

Dil: Türkçe

Anahtar Kelimeler:
Hakan Günerinin Yeni Kitabı Raflarda Yerini Aldı: Turan Caddesi No: 25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Savaşı’nda kullanılan cerrahi aletler müzede
Çanakkale Savaşı’nda kullanılan cerrahi aletler müzede
Bin 500 tonluk beton yükü kaldırıldı
Bin 500 tonluk beton yükü kaldırıldı
Rec Rocero ve 24 Ayar’ın Avrupa başarısı
Rec Rocero ve 24 Ayar’ın Avrupa başarısı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans