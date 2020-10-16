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İÇİMDEKİ SAKLI CENNET

Kitap Satışından Elde Edilen Tüm Gelir İhtiyaç Sahiplerine “Deliler Kahvehanesine” bağışlanacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Ekim 2020 Cuma 10:41
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İÇİMDEKİ SAKLI CENNET

BİR KENDİNİ BULMA HİKAYESİ “İÇİMDEKİ SAKLI CENNET” TÜM KİTAPÇILARDA YERİNİ ALDI!

Ebru Elver tarafından kalema alınan “İçimdeki Saklı Cennet” kitabı, kadın olmak, müzisyen olmak ve kendini bulmak üçgeninde olumlamalarla ve Allah aşkıyla yoğrulmuş, fonda  hep şarkılar çalan yarı biyografik bir başarı ve kendini bulma hikayesini anlatıyor.

Müzisyen olarak tanınan Ebru Elver’in ilk kitabı “ İçimdeki Saklı Cennet” çıktı.  Kitabında, Müzisyen ve kendi tabiri ile “Evrensel Anne” Ebru Elver, müzik yolculuğunda  karşısına çıkan zorluklarla güçlenirken bize vazgeçişlerinden, vazgeçemeyişlerinden, yolunu aydınlatan aşktan aynı zamanda da Allah aşkından, evrendeki her varlığa yardım etme sevdasından, yeni dünya düzeninden ve Korona'dan bahsederken kendi hayatının tüm ayrıntılarını hiçbir şeyi saklama gereği duymadan, cömertçe ve cesurca anlatıyor.

Kitapta aynı zamanda dünden bugüne var olabilme, kendinden ödün vermeden saygın bir müzisyen olabilme mücadelesini anlatan Ebru Elver, yolculuğunda sektörün önemli isimleri ile bir araya geldiğini anlatıyor. Ailesine, yoluna taş koyanlara ve yaşamın tüm çarpıklığına rağmen kendi yolunu çizip, hayalini yaşayan Ebru Elver'in hayatına dokunarak okuyucunun kendi gücünü farkına varma imkanı sunuyor. Kitap satışından  da elde edilen tüm gelir ihtiyaç sahiplerine “Deliler kahvehanesine” bağışlanacak.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
İÇİMDEKİ SAKLI CENNETDeliler KahvehanesineEbru Elver
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