Kültür Bakanı Ersoy: AKM'nin açılışına özel olarak bestelenen 'Sinan' operası sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL - Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , "AKM'nin açılışına özel olarak bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bestelenen 'Sinan' operası sanatseverlerle buluşacak " dedi.



Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Galataport İstanbul'da gerçekleştirildi. Ersoy, festivalin 29 Ekim ile 14 Kasım tarihleri arasında düzenleneceğini söyledi.



Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu'nun İstanbul'un modern ve tarihi dokusunu barındırdığına işaret ederek bu rota üzerinden Galataport'tun ardından Tophane, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı'nın yer aldığını belirtti.



Bakan Ersoy, "Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi kimliğiyle ve sunduklarıyla gerçekten Beyoğlu Kültür Yolu'nun en özel değerlerinden biri olmuştur ve elbette 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışını yapacağımız AKM, hemen hemen bütün sanat dallarının her



yaştan ve her kesimden insanımızla buluştuğu, 365 gün 24 saat hayata kapıları açık olacak dünya çapında bir eser oldu" dedi.



Kültür yolu üzerindeki sadece 5 eser için 2,5 milyar liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 1000'den fazla sanatçının katılımıyla 64 farklı noktada, 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 25 sanat ve edebiyat söyleşisi ile video haritalama gösterileri yapacaklarını söyledi.



AKM'nin 29 Ekim'de bir Türk bestesi olan "Sinan" operasıyla açılacağına anlatan Mehmet Nuri Ersoy, "AKM'nin açılışına özel olarak bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bestelenen 'Sinan' operası sanatseverlerle buluşacak. Değerli Hocamız Sayın Hasan Uçarsu tarafından bestesi yapılan bu özel operanın librettosu Dr. Bertan Rona Beyefendi'ye aittir. Eseri, ünlü İtalyan rejisör Sayın Vinçenzo Grisostomi Travaglini sahneye taşıyor" diye konuştu.





"UYGULAMADAN TAKİP EDEBİLECEKLER"



Bakan Ersoy, 31 Ekim'de dünyanın en iyi orkestralarından biri olarak kabul edilen Londra Filarmoni Orkestrası'nın 96 kişilik dev kadrosuyla AKM sahnesinde çok özel bir repertuvarı seslendireceğini dile getirerek, "Duayen Türk besteci Özkan Manav'ın yazmış olduğu 'Haydar Haydar' adlı eser de programda yer alıyor. Böylece, Londra Filarmoni Orkestrası ilk defa bir Türk bestecinin eserini



repertuvarına almış olacak" dedi. Beyoğlu Kültür Yolu için hazırlanan özel mobil uygulama ile kullanıcıların etkinlikler hakkında bilgi alabileceğinden de bahseden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şöyle devam etti:



"Hiçbir ayrıntının gözden kaçmaması için çalışmamızı yaptık. Beyoğlu Kültür Yolu için hazırlanan özel mobil uygulama ile kullanıcılar gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında bilgi alabilecekler. Kendisine en yakın hangi mekanda hangi etkinlik olduğunu görüntüleyerek, katılacağı etkinlikleri planlayabilecekler. Etkinlik mekanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek, bu noktalara dair yol tarifi alabilecekler. Kullanıcılar oluşturdukları profilleri sayesinde katıldıkları veya katılacakları tüm etkinliklerin bilgilerine de sahip olacaklar. Etkinlikler gerçekleşirken güncel haberleri ve sosyal medya paylaşımlarını yine uygulamadan takip edebilecekler."



Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan, Özgül Özkan Yavuz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner de katıldı.