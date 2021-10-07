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Nami Esatgil'den Yeni Komedi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ekim 2021 Perşembe 11:13
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Nami Esatgil'den Yeni Komedi

DİNÇER KARACALAR

Adını oyunlarına koyduğu hınzırca isimlerle duyuran Tiyatroname Esatgil Oyuncuları; Çilekli Spagetti, Kiraz Zamanı, Olgun Portakal ve Can Erik'ten sonra müthiş komedileri Çetin Ceviz ile Ekim ayında izleyicileriyle buluşuyor.

Çiçek Taksi'nin unutulmaz Manolya'sı Tuna Arman, Arka Sokaklar Dizisi'nin fenomen modacı Rüştü'sü Nami Esatgil ve No:309 dizisiyle herkesin sevgilisi olan Pala Samet'i Murat Tavlı aynı oyunda buluştular.

Bu üçlüye komedilerde kendini ispatlamış Arzu Budak, Teoman Gelmez ve Efsane Geçen de eşlik ediyor...

Usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nami Esatgil tüm sevenlerini oyunlarına davet ederken "Gülmekten karnınıza ağrılar girecek bir oyun izlemeye hazır olun" dedi..

Çetin Ceviz adlı tiyatro oyununu 22 Ekim Cuma Torium Sahne, 23 Ekim Şişli Tiyatrosu saat 20.30 da 24 Ekim Silivri Saat 15 00 ve 20 00'de izleyebilirsiniz.

Biletleri Biletix ve Passo'da satılan Çetin Ceviz'in diğer oyun tarihlerini facebook, instagram ve twitter da @TiyatronameEsatgilOyuncuları profillerinden takip edebilirsiniz.


Adı: Çetin Ceviz

Yazan-Yöneten: Nami Esatgil

Oyuncular: Nami Esatgil, Tuna Arman, Murat Tavlı, Arzu Budak, Teoman Gelmez Efsane Geçen

Konusu: Mesleği kasaplık lakabı "Kibar Kasap" olan Çetin Ceviz eşinin kendini aldattığı kişi olan Kemal'in evine onu öldürmek üzere gider. Fakat son derece zayıf ve mülayim kişiliği sonucunda değil öldürmek tam aksine adamla dost olur. Evin temizlikçisi Yeter'in olayları yanlış anlayıp aksettirmesi ile kahkaha tufanı başlar. Üstüne üstlük eşi Naciye'nin de o eve gelmesiyle daha da karmaşıklaşan olaylar, Kemal'in rahatlığı, Çetin'in kılıbıklığı ve Naciye'nin otoriter haliyle komedi oranını artırır. Son derece dürüst olan Çetin'in kendini polise ihbar etmiş olması dolayısıyla Yaşlı Kurt Komiser Şehabettin ve yardımcısı Selin'in eve gelmesiyle artık işin içinden çıkılamaz sonuçlar doğacak ve seyirciler gülmekten gözyaşlarına boğulacaktır
 

Anahtar Kelimeler:
Nami Esatgilden Yeni Komedi
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