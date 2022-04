One Direction üyesi 'Louis Tomlinson' ilk kez İstanbul'da

İSTANBUL - Ülkemizde de büyük hayran kitlesine sahip İngiliz-İrlandalı müzik grubu One Direction'ın üyesi Louis Tomlinson, solo projesi için ilk kez Türkiye'ye gelecek.



2020 yılında ilk solo albümünü yayınlayan ve solo kariyerinde de kendisini kanıtlayan Louis Tomlinson, 30 Haziran 2022 tarihinde ilk kez İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.



Louis Tomlinson 2010 yılında katıldığı X Factor'ün yedinci sezonunda dikkati çekti. Nicole Scherzinger önerisi ile kurulan One Direction grubuna dahil oldu ve X Factor yarışmasına böylece devam etti. One Direction yarışmayı üçüncülükle bitirdi.



İlk albümleri Up All Night, 18 Kasım 2011'de piyasaya sürülmüştür. Sonra da 2012 yılında "Take Me Home" adlı albümü çıkarmışlardır. Ardından 25 Kasım 2013'te ''Midnight Memories'' adlı üçüncü stüdyo albümlerini yayınladılar. Daha önceki albümleriyle kırdıkları rekoru bu albümleriyle de bir kez daha kırdılar ve tarihinin en hızlı satılan albümü unvanına bir kez daha sahip oldular. En son olarak 17 Kasım 2014'te ''FOUR'' adlı dördüncü stüdyo albümlerini yayınladılar.



FOUR albümünün Deluxe versiyonu iTunes'da 67 ülkede #1 numaraya yerleşti. Louis Tomlinson şu an One Direction grubu ile müzik hayatına devam etmektedir. 31 Ocak 2020 tarihinde, yayınladığı ilk solo albümü Walls, 50 ülkenin iTunes listesinde 1 numaraya ulaştı.