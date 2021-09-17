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ÖZLENEN SANATÇILAR GAZİANTEP'TE! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2021 Cuma 11:18
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ÖZLENEN SANATÇILAR GAZİANTEP'TE! 

Gaziantepli müzikseverler Eylül ayının sonlarına doğru sevdikleri sanatçılarla hasret giderme imkanı bulacak.

Şarkıcı MELİKE ŞAHİN, Gaziantep Üniversitesi Mavera Açık Hava Sahnesi'nde 23 Eylül 2021 Perşembe saat 21.00'de sahne alacak.

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden FUNDA ARAR da 24 Eylül 2021 Cuma saat 21.00'de aynı yerde hayranlarıyla buluşacak.

Sevilen gruplardan DUMAN da 24 Eylül 2021 Cuma saat 20.30'da Burç Park'ta şarkılarını hayranları için seslendirecek.

Haber:

Radyo Programcısı

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
ÖZLENEN SANATÇILAR GAZİANTEPTE
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