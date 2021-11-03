Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,533.05
ALTIN
550.65
DOLAR
9.61
STERLİN
13.10
EURO
11.14
Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alınacak
Sınavla Strateji ve Bütçe...
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Akşehir Belediyesi memur alımı yapıyor 
Akşehir Belediyesi memur alımı...
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma...

Sanatseverler  'USTALAR'  sergisinde buluşacak

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği, ‘USTALAR’  adlı sergisini 6 Kasım’da ÇINAR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ SERGİ SALONUN da sanatseverlerle buluşturacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Kasım 2021 Çarşamba 09:38
0 Okunma
Sanatseverler  'USTALAR'  sergisinde buluşacak

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen ‘USTALARsergisi,  6 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da Çınar Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonun’da sanatseverlerle buluşacak. 

Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Bitki Çizimi, Çini, Resim, Kaligrafi, Geleneksel Türk El Nakışı, Mum Batik Boyama, Gümüş Kazaziye Takı Tasarımı, Biçki Dikiş Abiye Giyim, Modelistlik, Mefruşat ve Porselen Boyama eserlerinden oluşan sergi, 20 hoca 14 branş yaklaşık 64 eserle 14 KASIM’a kadar ziyarete açık olacak.

Türk kültürü ve geleneğinin çizgilerini, renklerini, desenlerini, kağıda, gümüşe, porselene, kumaşa, göz nuruyla nakış nakış işleyerek geçmişten geleceğe köprü kuran sanatçıların eserleri dokuz gün boyunca sergilenecek.

SERGİDE ESERLERİ YER ALACAK SANATÇILAR

Sergide; Ayşenur KADAKÇI VELİOĞLU, Büşra HÖMEK, Demet AKTAN, Elif KURU, Funda GENİŞ SOY, Halime KARATAŞ, İnci YÜCESOY DEMİRCAN, Mafiret ERASLAN, Mehmet NAJAFZADEH, Muhterem PAKYÜREK, Nazlı DURMUŞOĞLU UTKU, Neslihan CAN, Nurcihan VELİOĞLU, Nurten DEMİRCAN, Ömer Faruk DERE, Özcan ÖZCAN, Reza ZOLGHADR, Üzeyme AHMETOĞLU, Zehra Nihal ÖZTÜRK’ün eserleri yer alacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çınar Uluslararası Kültür Ve Sanat DerneğiSergiUSTALAR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇEKİLMEDEN 20 ÜLKEYE SATILDI
ÇEKİLMEDEN 20 ÜLKEYE SATILDI
Londra Filarmoni Orkestrası AKM'de konser verdi
Londra Filarmoni Orkestrası AKM'de konser verdi
Kapadokya'da bayram yoğunluğu; doluluk yüzde 100
Kapadokya'da bayram yoğunluğu; doluluk yüzde 100
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans