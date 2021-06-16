Sedat Sarıkaya'nın kaleminden , Sanatçı Uriel müzik listelerinde zirve yaptı

Müzik sektöründebu zamana kadar gerçekleştirmiş olduğu başarılarıyla adından sık sık bahsettiren Uriel Salnaitis Sezen Aksu’nun Kaybolan Yıllar şarkısını yeniden coverlayıp müzik listelerini alt üst etti. 18.06.2021 tarihinde yine müzik dünyasında büyük usta Sezen Aksu’nun ve Hurşit Yenigüne ait "Gelen Gideni Aratır " adlı şarkısıyla müzik camiasında büyük ses getircek.

Uriel yeni bir tarz ve vizyon ile giriş yaptı.

Başarılı Sanatçı Uriel Türkiye’ye yep yeni bir tarz ve vizyon ile giriş yaptığına göre bundan sonra çok güzel şarkıları coverlayıp seslendireceğini bilmek gerçektende çok güzel. 2 Ağustos tarihinde Sözlerini Altan Çetin’in yazdığı Gülben Ergen’in seslendirdiği Masum şarkısıyla müzik sektöründe isminden başarılarıyla bolca söz ettirecek.Fotoğraf çekimleri oldukça konuşulan Uriel tarzı ile adından söz ettiriyor.

Haber Sedat Sarıkaya