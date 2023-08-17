Haber:Damla Oya Erman

Müze, Çarşamba günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İngiliz Müzesi, koleksiyondan nesnelerin eksik, çalınmış veya hasar görmüş olarak bulunmasının ardından bağımsız bir güvenlik gözden geçirmesi başlattı. Bir çalışan işten çıkarıldı ve Müze, artık bireye karşı yasal işlem başlatacak," dedi müze. "Bu durum, Londra Metropol Polisi'nin Ekonomik Suç Komutanlığı tarafından da soruşturulmaktadır."

"Londra İngiliz Müzesi ile birlikte çalışıyoruz. Şu anda devam eden bir soruşturma var - gözaltı yok ve soruşturmalar devam ediyor," dedi CNN'e Londra Metropol Polisi. "Bu dönemde herhangi bir ek bilgi sağlamayacağız," dedi.

Nesnelerin çoğunluğu, müzenin koleksiyonlarından birine ait bir depoda saklanan "küçük parçalardı". "Bunlar, 15. yüzyıl BC'den 19. yüzyıl AD'ye kadar tarihlenen altın takılar ve yarı değerli taşlar ve cam taşları içeriyor," dedi müze, hiçbir nesnenin yakın zamanda halka açık sergilenmediğini ve çoğunlukla akademik ve araştırma amaçları için saklandığını ekledi.

İngiliz Müzesi'nin direktörü Hartwig Fischer, olayın "oldukça olağandışı" olduğunu söyledi.

"Ferasetli olmadığımız için özür dileriz, ancak bunun sonunu getirdik ve şimdi işleri düzeltmeye kararlıyız," dedi Fischer. "Zaten güvenlik düzenlemelerimizi sıkılaştırdık ve dış uzmanlarla işbirliği yaparak eksik, hasarlı ve çalınanların kesin bir hesabını tamamlamak için çalışıyoruz."

"İngiliz Müzesi Mütevelli Heyeti, bu yılın başlarında koleksiyonun bazı nesnelerinin çalındığını öğrendiğinde son derece endişeliydi. Mütevelli Heyet, durumu ele almak için kararlı bir eylem aldı ve Müze ekibiyle birlikte çalıştı," dedi İngiliz Müzesi'nin başkanı George Osborne.

"Polisi devreye aldık, güvenliği artırmak için acil önlemler aldık, neler olduğunu ve öğrenilecek dersleri inceleyen bağımsız bir gözden geçirme başlattık ve sorumlu olduğuna inandığımız birey ile ilgili olarak elimizdeki tüm disiplin cezalarını kullandık," dedi.

Sanatçılar Gilbert & George, kendi galerilerini açıyor: "Müzeler çok dolu"

Osborne, müzenin mevcut önceliklerinin önce çalınan nesneleri bulmak, bu eylemlerin nasıl durdurulabileceğini öğrenmek ve "güvenlik ve koleksiyon kayıtları için ne gerekiyorsa yaparak, bunun tekrar yaşanmasını engellemek" olduğunu söyledi.

"Bu, İngiliz Müzemizi sevenler için üzücü bir gün, ancak hataları düzeltmeye kararlıyız ve deneyimi daha güçlü bir Müze inşa etmek için kullanacağız," dedi Osborne