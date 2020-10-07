AKIN SOY RÜZGARI ESECEK! AKIN SOY KİMDİR? 

HABER: ASLAN SAYIM

Eğlence dünyasının tartışılmasız vazgeçilmez ismi AKIN SOY Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüc ile Türkiye turnesine başlayacak! Akın Soy iddalı giriş yaptı. Aslan Sayım İletişim Hizmetleri ile anlaşan ve yeni fotoğraflar için objektif karşısına geçecek olan ünlü star Türkiye’de ilk durakları İzmir oluyor 16 Ekimde muhteşem ikili sahne alacak!

Akın Soy Kimdir?

27 Aralık’ta Almanya’da dünyaya gelen başarılı Sanatçı Akın Soy Sahne hayatına 18 yaşında başlayarak genç yaşta ünlü olan sanatçılar kervanına katıldı. İlk olarak İstanbul Etiler’de ünlü şarkıcı Arto’nun keşfi ile yıldızı bir anda parladı. Akın Soy Showları ile izleyicileri adete mest ediyordu. Fulden Uras, Demet Akalın ve İbrahim Tatlıses gibi ünlü sanatçılar ile aynı sahneyi paylaştı. Alaylı olarak müzik kariyerine işin mutfağından genç yaşlarda başladı. Bursa başta olmak üzere Eskişehir, İzmir, Antalya, İstanbul gibi bir çok şehirde sahne almaya devam ediyor.

33 yıldır sahne hayatında soluksuz

eğlendiren tek star diye lanse ediliyor. Hayvanseverliği ve yardım severliği ile bir çok dernekte yer alıyor.