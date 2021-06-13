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ALEYNA TİLKİ’NİN HAYALİNDEKİ ERKEK: KEKO VE MAÇO

Genç popçu Aleyna Tilki, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
13 Haziran 2021 Pazar 12:28
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ALEYNA TİLKİ’NİN HAYALİNDEKİ ERKEK: KEKO VE MAÇO

HABER: SEDAT SARIKAYA

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği "Keko ve maço olsun" diyerek tarif etti. Aleyna Tilki, buluşacağı kişinin karakterinin şöyle olması gerektiğini açıkladı: "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak." Ünlü şarkıcı, "Hangi davranış seni o kişiden soğutur?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Olduğu gibi gözükmemesi ve boş konuşması, konuşmamayı bilmemesi… Ben çünkü dolu sohbet etmeyi severim. Hangi konu olursa olsun konuştuğumuz konuda bilgili olsun, o konuyu içselleştirsin isterim. Yarattığı kişiden konuşmasın, kalbinden konuşsun isterim. Böyle olmadığı zaman kaçarak uzaklaşıyorum. Bu durumla çok karşılaşıyorum, çok aptal insan var"

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiKekoMaço
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