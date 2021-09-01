Almanya'da En Çok Dinlenen Uriel Oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Başarılı sanatçı Uriel, geçtiğimiz günlerde "Masum" isimli şarkısını müzikseverlerle buluşturmuştu. 2008 yılında Gülben Ergen tarafından seslendirilen "Masum"a Uriel bambaşka bir soluk kazandırdı ve Almanya müzik listelerinde zirveye yerleşti.

2 Eylül'de Remix Versiyonuyla Geliyor

Sonbaharın ilk günlerinde ise Uriel, sevilen şarkısı "Masum"un remix versiyonu ile müzikseverlere yazı yaşatmaya devam edecek. Şimdiden clublarda en çok çalacak şarkılardan birisi olacak gibi duruyor.