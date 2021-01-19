Arda Gezer'den 15 günde 2 klip! 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Rap camiasının en çok tanınan isimlerinden biri olan prodüktör Arda Gezer ,geçtiğimiz günlerde Episode1 albümünü Welog Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Altı şarkıdan oluşan albümde Gezer ‘e Kaya Giray, Zeng-g, Kosmos, Hidra, Lia Shine, Şehinsah, Helineda, Hidra ve Ati242 eşlik etti.

Serinin ilk albümü özelliği taşıyan Episode 1 ‘ e 15 günde iki klip çekerek albümün ikinci ve üçüncü kliplerini de dinleyici ile buluşturdu.

Çalışmalarına karma da devam eden başarılı prodüktör Arda Gezer Episode1 albümünün 2. video klibi; Arda Gezer & Şehinsah&Helinada Nedeni Var , 3. video klip ; Lia Shine & Bu Gece Arama şarkısına çekildi.

Arda Gezer ; Episode1 albümünde yer alan diğer şarkılarını da kliplendirece’ğini, seriyi tamamladıktan sonra diğer sürpriz seriye geçeceğini,gece gündüz üretmeye devam ettiğini belirtti.

Arda Gezer ‘in yeni Episode1 albümünde yer alan 2. ve 3. klipleri Netd Youtube Kanalında yayında…