BONNE VIE YILDIZLARI PARLADI!

DİNÇER KARACALAR

Bonne Vie Dergisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bonne Vie Yıldızları gecesi, muhteşem anlara sahne oldu. 9 Kasım’da Fulya, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törene iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasının ünlü isimleri katıldı. Gecenin ev sahibi Bonne Vie Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Solaker çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, “Bu heyecanımın bir başka nedeni de bu gecenin benim meslek hayatımdaki 35’inci senem. Beni bu günde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Sunuculuğunu usta tiyatro sanatçısı Çiğdem Tunç ve Şenol İpek’in üstlendiği geceye Talita ve Ukraynalı genç yıldız Maya Muzaleva şarkılarıyla renk kattı. Alanında başarılı isimlerin ödüllerine kavuştuğu gecede davetliler, müzik ve dans şovlarıyla keyifli anlar yaşadı.

YILDIZLAR GECİDİ

Ödül töreninde Yılın Pop Sanatçısı unvanını Hande Yener kazanırken, Gülben Ergen ise ‘Seni Kırmışlar’ şarkısıyla Yılın Şarkısı unvanını kazandı. Yılın Klibi ise Asuman Dabak’ın ‘Hayat Bi’ Gün şarkısı kazandı. 90’lı yıllardan beri şarkılarıyla hepimizi büyüleyen Suat Suna, Fatma Turgut ile birlikte söylediği ‘Aramızda Uçurumlar’ ile Yılın Düeti ödülünü sahibi oldu.

USTALARA SAYGI…

Bonne Vie Yıldızları töreninde, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile usta isimler de unutulmadı. Yine 90’lı yıllardan beri şarkılarıyla beğenileri toplayan Ozan Orhon, usta tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu, duayen spor yorumcusu Hayri Ülgen, Harun Erdenay, Parla Şenol, Nesli Özsoy, usta modacı Muzaffer Çaha, Banu Noyan, 90’lı yıllarda organize ettiği konserlerle başta Michael Jackson olmak üzere birçok dünya starını ülkemize getiren Ahmet San ve usta magazin gazetecisi Tayyar Işıksaçan, Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görüldü. Yine usta bir magazin gazetecisi olan Nurcan Sabur ise, magazinkolik.com sitesiyle Yılın Magazin Portalı ödülünün sahibi oldu.

YILMAZ MORGÜL’DEN KADINA ŞİDDETE KARŞI PANKART!

Gecede Yılın Erkek Türk Sanat Müziği Sanatçısı ödülünün sahibi olan Yılmaz Morgül, kadına şiddet sorununa dikkat çekmek için bir pankart açtı. Morgül’ün sözleri, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

GECENİN SUNUCUSUNA ÖDÜL SÜRPRİZİ

Gecenin sunucularından usta oyuncu Çiğdem Tunç, Şenol İpek’in Yılın Tiyatro Oyunu ödülünü açıklamasıyla sürpriz yaşadı. Çiğdem Tunç ve tiyatrosu, Cahide Sonku oyunuyla Yılın Tiyatro Oyunu ödülünün sahibi oldu.

BONNE VIE YILDIZLARI KAZANANLAR

ERHAN YAZICIOĞLU: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

PARLA ŞENOL: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

OZAN ORHON: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

HAYRİ ÜLGEN: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

HARUN ERDENAY: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

AHMET SAN: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

BANU NOYAN: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

NESLİ ÖZSOY: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

TAYYAR IŞIKSAÇAN: YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

YILIN POP ŞARKICISI: HANDE YENER

SHOW TV HABER RIDVAN BIYIK: YILIN HABER PROGRAMI

YÜKSEL AYTUĞ: YILIN TELEVİZYON KÖŞE YAZARI

HÜLYA SELONİ: YILIN ANA HABER SPİKERİ

MAGAZİN D ASİYE ACAR: YILIN MAGAZİN PROGRAMI

STAR TV VAHE KILIÇARSLAN: YILIN LEZZET PROGRAMI

RADYO DUBLE KADİR BALIK: YILIN RADYO ŞOV PROGRAMI

RADYO ALATURKA BEYZA KOÇ: YILIN RADYO PROGRAMI YAPIMCISI

ALP PEHLİVAN: YILIN SPOR YORUMCUSU

VAR ODASI ERTEM ŞENER: YILIN SPOR PROGRAMI

MAGAZINKOLIK.COM NURCAN SABUR: YILIN MAGAZİN PORTALI

BALIK DEDEKTİFİ DERYA YOLYAPAN: YILIN BELGESEL PROGRAMI

SİMGE TERTEMİZ: YILIN SEKTÖREL PROGRAM SUNUCUSU

PARS MEDYA KURBAN AKAR, OĞUZ ÜNAL KALAFAT: YILIN SEKTÖREL YAPIM ŞİRKETİ

PONTO MK MEHMET KUŞ, HAMİT KUŞ: YILIN LİDER DERİ VE KÜRK MARKASI

AZKA MÜZİK BÜLENT KAYA: YILIN MÜZİK YAPIM FİRMASI

MAPAR YALÇIN ŞAHİN: YILIN OTOMOTİV FİRMASI

CRYSTAL ESTETİK ÖZLEM-MUSTAFA AKSÜNGER: YILIN GÜZELLİK MERKEZİ

GEYİKLİ BELEDİYESİ MEVLÜT ORUÇOĞLU: YILIN TURİZM BELDESİ

AYKAR DENİZCİLİK VE NAKLİYAT MUSTAFA AYDIN: YILIN DENİZ NAKLİYAT FİRMASI

YASSAS TAVERNA AYDAN GÖMÜGEN TUNCAY: YILIN TURİZM BELDESİ MEKANI

KARE OKULLARI AYDAN GÖMÜGEN TUNCAY: YILIN EĞİTİM KURUMU

CUMHURİYET KARGO ŞAHİN İZCİ: YILIN KARGO FİRMASI

PORTO AMERO MURAT TOPÇU: YILIN BUTİK OTELİ

AWCI MOTORS SERHAT AVCI: YILIN OTOMOBİL GALERİSİ

VIAGGIO KEREM KAPKINER: YILIN SEYAHAT AKSESUAR FİRMASI

BAHAR OLGUN: YILIN GENÇ MODA GİRİŞİMCİSİ

AŞKIN KOÇ: YILIN TURİZM REKLAM ACENTASI

LİMAK OTELLERİ KAAN KAVALOĞLU: YILIN ZİNCİR OTELLERİ

TORRES CERIMONIA SÜLEYMAN KAYA: YILIN ERKEK GİYİM MARKASI

BİNNUR CAYDAŞ: YILIN MODA KOLEKSİYON TASARIMCISI

MERT ACAR: YILIN BİLİŞİM UZMANI

İSTANBUL ÇEVRE KONSEYİ FEDERASYONU BÜLENT SARIGÜL: YILIN ÇEVREYE DUYARLI KURUMU

ÖZGÜR RAKICIYAN: YILIN RESSAMI

REKLAM AREA AHMET URUÇ: YILIN AÇIKHAVA REKLAMCISI

AKDENİZ GENÇLİK GELİŞİM DERNEĞİ ARDA GÜRAL: YILIN GENÇLİK GELİŞİM DERNEĞİ

ULUSLARARASI DOWN SENDROMU FEDERASYONU (UDF) MUHAMMED ABDULLAH TUNCAY: YILIN SİVİL TOPLUM KURULUŞU

EX-EN GROUP DENİZ KANDORA: YILIN ORGANİZATÖRÜ

BEST LIFE KEMAL CENK İÇTEN: YILIN DİJİTAL DERGİSİ

NURCAN DEMİRCİOĞLU: YILIN ÜST DÜZEY YAŞAM KOÇU

ETİLER M-ART ÖMER KURT: YILIN KONSEPT MEKANI

CK MEDYA PR GÜLTEKİN KAYA: YILIN MEDYA PR AJANSI

ALİ BABA BALIK RESTAURANT KENAN YILDIZ: YILIN TARİHİ LEZZET MEKANI

GLOBALITE DANIŞMANLIK TOĞRUL İBRAHİMLİ: YILIN DANIŞMANLIK FİRMASI

BLOVE MELİS KAYA: YILIN KADIN GİYİM MARKASI

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ RIZA AKPOLAT: BELEDİYELER ARASI EN İYİ SOSYAL DAYANIŞMA ÖDÜLÜ

YILIN ULUSLARARASI İŞ KADINI: GAMZE KARSLIGİL

YILIN İŞ İNSANI: DENİZ KARATAŞ

GLOBAL LEATHER SERKAN ÇILGIN: YILIN OTOMOTİV TASARIM FİRMASI

KUYUMCUKENT SELAHATTİN UYANIK: YILIN ALTIN VE TİCARET MERKEZİ

ARAMIZDA UÇURUMLAR SUAT SUNA & FATMA TURGUT: YILIN DÜETİ

YILMAZ MORGÜL: YILIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

UMUT AKYÜREK: YILIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI

SONER OLGUN: YILIN ÖZGÜN MÜZİK SANATÇISI

HAYAT Bİ’ GÜN ASUMAN DABAK: YILIN KLİBİ

NAGİHAN KARADERE: YILIN GİRİŞİMCİ İŞ KADINI

KARDEŞLERİM (ATV): YILIN DİZİSİ

MAYA MUZALEVA: YILIN ULUSLARARASI ÇIKIŞ YAPAN POP SANATÇISI

SEVİNC AĞAŞİRİNOVA (SEVA): YILIN TÜRK DÜNYASI ÇIKIŞ YAPAN SANATÇISI

ŞAH SELİMİ TÜRKAY: YILIN TÜRK DÜNYASI ÇIKIŞ YAPAN YAZARI

SENİ KIRMIŞLAR GÜLBEN ERGEN: YILIN ŞARKISI

HİLAL ÖZDEMİR: YILIN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI

PİNÇ OĞUZHAN UĞUR: YILIN YOUTUBE PROGRAMI

CAHİDE SONKU ÇİĞDEM TUNÇ: YILIN TİYATRO OYUNU

İLYAS ÇAĞLAYAN: YILIN ÇOCUK TİYATROSU

HOLIDAY INN ŞİŞLİ: YILIN TURİZM HİZMET ÖDÜLÜ

BESTE ALTINORDU: YILIN PODOLOĞU

WORKINTRANSFER MURAT KEMER: YILIN VIP TAŞIMACILIK FİRMASI

HASASİN: YILIN İNOVATİF DERMOKOZMETİK ÜRÜNÜ

THE SULTAN OF SULTANS: GELENEKSEL TÜRK-İSLAM SANATLARI ÖDÜLÜ

MAYA ESTETİK DR.NİHAT DİK: YILIN MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ