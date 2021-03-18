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‘Burcu ile Az Şekerli’… Burcu Ersen’in hazırladığı ve sunduğu televizyon programı yayında!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Mart 2021 Perşembe 09:31
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‘Burcu ile Az Şekerli’… Burcu Ersen’in hazırladığı ve sunduğu televizyon programı yayında!

HABER: ASLAN SAYIM

Yıllardır öğretmenlik ve solistlik yapan Burcu Ersen, televizyon sunuculuğuna hızlı bir giriş yaptı…

Televizyon programında Burcu Ersen güzel sesiyle müzik dinletisi yaparken, birbirinden değerli konukları da güzel şarkıcıya eşlik edecek. ‘Burcu İle Az Şekerli’ Cumartesi günleri 21:30’da yayınlanıyor.

Programda; kültür sanat, müzik, magazin ve eğitime yer verdiğini söyleyen Burcu Ersen, “Programı kimse kaçırmasın, bu güzel programda 7’den 70’e herkes kendinde bir şey buluyor ve her şeyi konuşuyoruz. Değerli konuklarımla keyifli sohbetler yapıp, şarkılar söylüyoruz, kaliteli bir program sizleri bekliyor ve biz de harıl harıl her hafta programa hazırlanıyoruz” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Burcu Ile Az Şekerli… Burcu Ersenin Hazırladığı Ve Sunduğu Televizyon Programı Yayında
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