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Cihan Suyolcu’dan Tarkan’ın Yengesi Demet ile Sürpriz Düet

Cihan Suyolcu ve Tarkan’ın yengesi oyuncu Demet Erdem, “Zor Adam” şarkısıyla sürpriz bir düet çalışmasına imza attı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:06
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Cihan Suyolcu’dan Tarkan’ın Yengesi Demet ile Sürpriz Düet

Haber Dinçer Kracalar

“Beni Bi Sal”, “Koyu Gri” gibi şarkılarıyla adını duyuran, müzik dünyasının üreten isimlerinden Cihan Suyolcu ve Tarkan’ın yengesi oyuncu Demet Erdem, “Zor Adam” şarkısıyla sürpriz bir düet çalışmasına imza attı.

Cihan Suyolcu: “Bu şarkıya çok uzun zamandır çalışıyorum, Demet’in sesiyle yaptığı minik dokunuş şarkıma ayrı bir tat kattı.” diyerek duygularını ifade etti.

Söz, Umutsuz Ev Kadınları ve İşler Güçler gibi dizilerle oyunculuk kariyeriyle tanıdığımız Demet Erdem ise, “Oyunculuktan sonra müzik dünyasına da bu çalışma ile adım atmış oldum, Cihan’la yaptığımız bu çalışma benim için yepyeni bir deneyim oldu.” dedi.

Sözü Cihan Suyolcu, müziği Fırat Haznedaroğlu, aranjesi Esad Fidan, video klibi Murat Özgün Tan imzası taşıyan düet çalışması “Zor Adam”, Avrupa Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Cihan SuyolcuDemetTarkanın Yengesi DemetSürpriz DüetYeni ÇağrıDemet Erdem
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