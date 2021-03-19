Dilan Açelya Omaç Kimdir? 

HABER: ASLAN SAYIM

24 Mayıs 1999 Avusturya doğumlu. Babasının müzisyen olduğu bir Ailede, Dünyaya gözlerini açan Dilan Açelya Omaç müzikle çok erken yaşta tanıştı. Bağlamaya gönül vererek Türk Halk Müziği ile müzik dünyasına giriş yaptı. Bir çok enstrümana severek çalan Dilan Açelya sıkça sahne almakta. Uzunca bir süredir çalışmalarını bir ayağı Avrupa da bir ayağı Türkiye de sürdürürken, geçtiğimiz yılda popüler bir Rap sanatçısıyla yaptığı ortak düet 19 Milyonun üzerinde bir hayran kitlesine ulaştı. Dilan Açelya’nın şu ana kadar yaptığı tanınmış Eserleri sırasıyla (Sarıl Bana ve Yol Yok‘ dan sonra yeni bir çalışma Alev Alev ile iddalı bir şekilde yakın bır zamanda dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.