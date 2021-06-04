Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1429
ALTIN
522.447
DOLAR
8.6767
STERLİN
12.2319
EURO
10.5059
21 daire satışa çıkarılıyor
21 daire satışa çıkarılıyor
Park yapım ihalesi
Park yapım ihalesi
96 akademik personel alınacak
96 akademik personel alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
Flaş Haber
SİVAS'TA FECİ KAZA: 9 ÖLÜ
Kapat

ECE MUMAY YAZA PERİ’YLE GİRİYOR

Galaksi parçasıyla 200 milyon izlenmeyi aşarak geçen yazın hitine imza atan Ece Mumay, bu yaza Peri teklisiyle giriyor.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
04 Haziran 2021 Cuma 14:38
0 Okunma
ECE MUMAY YAZA PERİ’YLE GİRİYOR

Sedat Sarıkaya

Söz ve bestesi kendisine ait hala trendlerden düşmeyen Galaksi teklisiyle, ilk hiti “Vazgeç Gönül”den sonra büyük bir başarı daha yakalayan Ece Mumay’ın ‘’Peri’’ adlı  teklisi müzik severlerle buluştu.

Galaksi gibi hareketli bir şarkı olan Peri’nin sözleri Ece Mumay’a, Bestesi Özbek sanatçılar Khaniza Shahrizoda ve Shakhboz Nosirijouov’a, aranjesi Semih Gönder’e ait.

Dark’nDark’ın yapımcılığında BGM’de bir ay önce çekimi gerçekleştirilen klibin yönetmenliğine Enes Bilal Taşçı imza attı. Hareketli danslarıyla da dikkat eden çeken klip tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sosyal medya hesaplarında 4 milyon takipçiye ulaşan Ece Mumay, “Sözlerinden, aranjesine, klibinden stylingine birçok kez revizeden geçen, çok emek verdiğimiz, iznini almak için şahsen çok uğraştığım bir proje oldu diyen genç müzisyen  umarım sizler de dinlerken, pandemi döneminin tüm sıkıntılarını içinizden atarsınız” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 04.06.2021 14:39
Anahtar Kelimeler:
ECE MUMAY YAZA PERİYLE GİRİYORSedat Sarıkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KINA GECELERİ MURAT ÖVÜÇ İLE ŞENLENECEK!!
KINA GECELERİ MURAT ÖVÜÇ İLE ŞENLENECEK!!
İddialı Sözleriyle “Cam Güzeli” Yayında!
İddialı Sözleriyle “Cam Güzeli” Yayında!
Ozbi’nin “Parasetamol”ü Tüm Platformlarda! 
Ozbi’nin “Parasetamol”ü Tüm Platformlarda! 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans