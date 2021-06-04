ECE MUMAY YAZA PERİ’YLE GİRİYOR

Sedat Sarıkaya

Söz ve bestesi kendisine ait hala trendlerden düşmeyen Galaksi teklisiyle, ilk hiti “Vazgeç Gönül”den sonra büyük bir başarı daha yakalayan Ece Mumay’ın ‘’Peri’’ adlı teklisi müzik severlerle buluştu.

Galaksi gibi hareketli bir şarkı olan Peri’nin sözleri Ece Mumay’a, Bestesi Özbek sanatçılar Khaniza Shahrizoda ve Shakhboz Nosirijouov’a, aranjesi Semih Gönder’e ait.

Dark’nDark’ın yapımcılığında BGM’de bir ay önce çekimi gerçekleştirilen klibin yönetmenliğine Enes Bilal Taşçı imza attı. Hareketli danslarıyla da dikkat eden çeken klip tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sosyal medya hesaplarında 4 milyon takipçiye ulaşan Ece Mumay, “Sözlerinden, aranjesine, klibinden stylingine birçok kez revizeden geçen, çok emek verdiğimiz, iznini almak için şahsen çok uğraştığım bir proje oldu diyen genç müzisyen umarım sizler de dinlerken, pandemi döneminin tüm sıkıntılarını içinizden atarsınız” dedi.