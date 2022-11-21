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EMİRHAN ÖZTÜRK MENAJER CÜNEYT GÜNGÖR İLE EL SIKIŞTI…

21 Kasım 2022 Pazartesi 10:24
EMİRHAN ÖZTÜRK MENAJER CÜNEYT GÜNGÖR İLE EL SIKIŞTI…

Bugüne kadar sinema ve dizi dünyasına birçok ünlü ismi kazandıran Menajer Cüneyt Güngör,son olarak genç ve yetenekli sinema,dizi,reklam ve tiyatro oyuncusu Emirhan Öztürk ile 1+1 Yıllık sözleşme imzaladı.Talent Management Sahibi menajer Cüneyt Güngör,”Emirhan Öztürk sektörde gelecek vaat eden genç bir arkadaşımız. Son 3 Yıl’da da iyi bir çıkış yakaladı. Bundan böyle yeni projelerde de güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum. Emirhan bu işi çok seviyor ve kamera karşısında çok rahat. Oyunculuk kariyerinde çıtayı yüksek tutmak için de sinema ve tiyatro eğitimini çok önemsiyor. Bu da kendisinde zaten var olan oyunculuk yeteneğini kameralar karşısında projelerdeki role çok çabuk adaptasyonunu güçlendirecektir. Yolu açık olsun, kendisi ile 1+1 Yıllık sözleşme imzaladık, her iki tarafa hayırlı olsun” dedi.

Sektör saygınlığı ve sektöre kazandırdığı ünlü yıldız oyuncular ile isminden söz ettiren Menajer Cüneyt Güngör ile çalışacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren genç oyuncu Emirhan Öztürk’te,”Yönetmen ve senaristler sinema filmi ve dizi oyuncu castı’nı hazırlarlarken menajerlerin oyuncu castı’nı çok önemserler. Son yıllarda Türk Sineması ve dizi sektörü büyük atılım içerisinde ve sektörde yeni yeni yüzleri görüyoruz. Ben de Menajer Cüneyt Göngör Ağabeyim ile daha güzel projelerde kendime yer bulacağıma inandığım için imza attım. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi

Emirhan Öztürk

Haber. Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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EMİRHAN ÖZTÜRK MENAJER CÜNEYT GÜNGÖR İLE EL SIKIŞTI…
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