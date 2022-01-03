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Erdem KINAY ‘DAN 2022'YE İDDALI GİRİŞ…

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ocak 2022 Pazartesi 11:52
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Erdem KINAY ‘DAN 2022'YE İDDALI GİRİŞ…

DİNÇER KARACALAR

Yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren DJ, müzik yapımcısı, besteci ve prodüktör Erdem Kınay, “Proje 3” adlı albümünü  hayranlarının beğenisine sundu. Albüm de ; sözleri Deniz Erten ‘e  Murat Güneş’e, Günay Çoban ‘ a ve Yusuf Taşkın’ a , Selahattin Erhan ‘a ait  müzik ve düzenlemesi Erdem Kınay imzası taşıyan  12 hit şarkı yer alıyor.   “Proje 3” albümünde Kenan Doğulu , Yılmaz Taner ,  ve birbirinden yetenekli ,iyi yorumcu  genç müzisyenler ile  birlikte çalışan  Erdem Kınay , yeni yıla iddialı bir  giriş yaparak hayranlarına sürpriz yaptı.Erdem Kınay ‘ın Proje 3 isimli albümü KNY Müzik ve Dmc Netd müzik kanalında yerini aldı…

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Erdem KINAY DAN 2022YE İDDALI GİRİŞ…
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