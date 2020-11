Eren Candur: Dikkat! FACEBOOK VERİLERİNİZİ TOPLAYACAK

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU



Sosyal medya uzmanı Eren Candur ile Facebook’un uygulamaya başladığı reklam algoritması hakkında konuştuk. Eren Candur, ‘’Müşterilerine ’KULLANICI’ diyen sadece 2 sektör vardır. Yasa Dışı Uyuşturucu ve Yazılım Sektörleri. Şubat 2004 yılında kurulan Facebook çağımızda teknoloji kullanan her kullanıcısını adım adım takip ederek milyonlarca veri toplamıştır. Peki bu verileri ne yapıyor ? Bu veriler Facebook tamamen kendi lehine kullanıyor ve kazan kazan mantığı uyguluyor. Toplanan verileri reklam firmalarına ya da reklam yapan kullanıcılarına sponsorlu adı altında aslında pazarlıyor. Bu veriler sayesinde sizin günlük ruh halinize göre reklam ve önermeler yapıyor. Kişisel Verileri korumakla ve Gizlilik İlkelerine defalarca kez yargılanan Facebook bu verilerden asla vazgeçmedi ve pazarlamaya devam ediyor.’’ dedi. Vallahi Eren’in açıklamalarına bakarsak aslında BBG evini Facebook’ta yaşıyor gibiyiz. Üstelik izin vermeme gibi bir lüksümüz de yokmuş. Artık bizler ürün olmuşuz. Ayrıca Candur, ‘’

‘‘Ürüne Para Ödemiyorsanız Ürün Sizsinizdir.’’ Bu uygulamalar hemen hemen hayatımız her yerinde. Bu uygulamaları bırakmaya başladığınız andan itibaren sizi kendisine çekmek için yeniden online etmek için ‘’zaaflarınızdan’’ yararlanır. Örneğin sevdiğiniz bir kadın/erkek gönderi veya konum olarak yaklaştığında size bildirim gönderir. Sizin de zaaflarınıza karşı koyamadığınız anda online olur olmaz Facebook size çoktan birden fazla reklam göstermiş olacak ve reklamvereni memnun edecek. Şunu unutmayın ki YETERİNCE GELİŞMİŞ HER TEKNOLOJİ SİHİRDEN FARKSIZDIR.’’ cümlelerini aktardı.