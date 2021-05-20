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EYVAH! YİĞİT SARIKAYA

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar mezunu olan YİĞİT SARIKAYA eğitimcilik tutkusundaki idealistliğinin peşinden  giderek, Şırnak iline öğretmen olarak atanmış, iki yıl görev yaptığı Güzel Sanatlar Lisesinin aynı zamanda kurucularından olmuştur.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Mayıs 2021 Perşembe 10:43
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EYVAH! YİĞİT SARIKAYA

HABER: ASLAN SAYIM

    Başarılı bir Solist olmasının yanında Uludağ Üniversitesinde Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalıbölümünü Baş Kemancı olarak bitirerek, kemana olan tutkusunu tescillemiştir. Çeşitli orkestralardasolist ve baş kemancı olarak deneyimini zirveye taşımış ve müzik aşkıyla beraber duygularını  şarkılarıyla harmanlayıp siz sevenlerine ulaştırmaktadır.

    Gerek müzikal bilgisiyle, gerek keman, piyano vecanlı sahne performanslarıyla sevenlerine müzikal şölen sunmuş ve sunmaya devam etmektedir.

Müzik sektöründeki serüvenine; Sözü-MüziğiEROL ÖZDAMAR’a ait,

Aranjesini SEMİH GÖNDER'in üstlendiği, Yönetmenliğini ise; ALİŞAN GÜNAY YILDIRIM’ınyaptığı “ EYVAH “ adlı projesi 19 Mayıs’da,

DİGİLİNE YAPIM PRODÜKSİYON etiketiyle siz sevenleriyle buluşturuyor

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 20.05.2021 10:46
Anahtar Kelimeler:
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel SanatlarYİĞİT SARIKAYAErol özdamar
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