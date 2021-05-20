EYVAH! YİĞİT SARIKAYA

HABER: ASLAN SAYIM
Başarılı bir Solist olmasının yanında Uludağ Üniversitesinde Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalıbölümünü Baş Kemancı olarak bitirerek, kemana olan tutkusunu tescillemiştir. Çeşitli orkestralardasolist ve baş kemancı olarak deneyimini zirveye taşımış ve müzik aşkıyla beraber duygularını şarkılarıyla harmanlayıp siz sevenlerine ulaştırmaktadır.
Gerek müzikal bilgisiyle, gerek keman, piyano vecanlı sahne performanslarıyla
Müzik sektöründeki serüvenine; Sözü-MüziğiEROL ÖZDAMAR’a ait,
Aranjesini SEMİH GÖNDER'in
DİGİLİNE YAPIM PRODÜKSİYON etiketiyle siz sevenleriyle buluşturuyor
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ