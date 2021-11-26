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Gökalp Ergen’den 10 şarkılık yeni albüm “Ölülere Masallar”

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Kasım 2021 Cuma 12:11
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Gökalp Ergen’den 10 şarkılık yeni albüm “Ölülere Masallar”

DİNÇER KARACALAR

Gökalp Ergen, albümün ayak seslerini taşıyan “Yoldayım Şu Anda” şarkısının ardından şimdi de 10 şarkılık yeni albümü “Ölülere Masallar”ı sunuyor. Bugün Sony Music etiketiyle yayınlanan albümde söz, müzik ve düzenlemelerin tamamı Gökalp Ergen’e ait.

“Ölülere Masallar”ı, “Her şarkının lirik ve melodik olarak birbirine bağlandığı sinematik bir albüm” olarak tanımlayan Gökalp Ergen ekliyor: “İyi ve kötü; yaptığımız bütün tercihlerle, olduğumuz veya olamadığımız her bir kişi ile kısaca insan olmak ile yüzleşmenin hikayesi aslında bu. Ölülere Masallar; şu anı geçmiştekilerle anlatan ve daha çok şikayet eden bir hikaye anlatıcısının seçkisi niteliğinde…”

Biri enstrümantal olmak üzere 10 yeni şarkının yer aldığı “Ölülere Masallar” albümü bugün tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşuyor. Albümün çıkış şarkısı Yeter’in Hakan Utangaç tarafından hazırlanan videosu da sanatçının youtube kanalında yayında.

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Gökalp Ergenden 10 şarkılık Yeni Albüm Ölülere Masallar
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