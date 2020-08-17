HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Ece Mumay – Galaksi

2– Irmak Arıcı – Yağmurum Ol

3– Zeynep Bastık – Bir Daha

4– Demet Akalın – Nostalji

5– Sertab Erener – Geçer

6– Ziynet Sali - Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyonu)

7– DİDOMİDO feat EGLO G – Nimet

8– Hande Ünsal – Yorgun Savaşçı

9– İkiye On Kala – Kafamda Kentsel Dönüşümler

10– Veysel Mutlu - Yana Yana

UFUKTA EVLİLİK VAR

Bu haftaki köşe yazımda sizlere güzel bir aşk haberini çıtlatmak istedim. Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner aşk yaşıyor. Aşkları 7 aydır devam eden ikilinin yakın çevrelerine bu ilişki evlilikle taçlanacak dediği belirtiliyor. Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner 7 ay önce bir radyonun düzenlediği gecede tanıştı. İkili sahnelerden vakit buldukça tatil planları yapıyor. Şu sıralar Çeşme’de aşklarını dolu dizgin yaşayan çift büyük bir mutluluk ve huzur içinde. Gökçe’ye aşkı sorduğumda, “Çok doğru ve eğlenceli bir adam var hayatımda, evlilik istiyorum.” dedi. Böyle güzel bir ilişki evlilikle taçlanırsa ne de güzel olur.

KÖŞK JESTİ

2018'de Miss Turkey seçilen Şevval Şahin, uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den ayrıldıktan sonra gönlünü geçtiğimiz Eylül'de Yiğit Marcus Aral'a kaptırdı.

Yılın belli bölümünü Aral'ın Miami'deki evinde geçiren Şevval Şahin paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Yaz aylarının başında sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye dönen Şevval Şahin'in İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar da en az ABD'dekiler kadar konuşuldu.

Takvim'in haberine göre; Aral'ın Şevval Şahin'le birlikte yaşadığı 9 odalı, kapalı havuzlu ve 1.100 metrekare olan köşkün aylık kirası ise tam 120 bin TL!

ŞEYMA'NIN EĞLENCESİ YARIM KALDI

Snob Magazin'in haberine göre; Uzun yıllardır tatillerini yurt dışında yapan Şeyma Subaşı, bu yıl koronavirüs salgınında dolayı Çeşme ve Bodrum arasında mekik döşemeye başladı. İddiaya göre; son olarak Çeşme'de bir villa kiralayan Subaşı'nın arkadaşlarıyla yaptığı parti tatsız bitti. Subaşı, cuma akşamı yakın arkadaşlarıyla evinin bahçesinde parti düzenledi. Çevrede oturan vatandaşlar, Subaşı ve arkadaşlarının gürültüsünden rahatsız olup polisi aradı. Polisin kısa sürede olay yerine intikal etmesinin ardından parti son buldu. Sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi beklenen parti, gece yarısı noktalanınca Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının keyfi kaçtı.Baskın sonrası partiyi noktalayan Subaşı, sosyal medya hesabından sabaha karşı bir arkadaşıyla dans ettiği anları paylaştı. Bu olay ne kadar doğru teyide muhtaç ama Şeyma Subaşı yine birilerini kıskandırmış belli ki. Bırakın eğlensin, bugünlerde hepimizin eğlenmeye o kadar ihtiyacı var ki.

TikTok'ta Ceylan akımı

Ünlü sanatçı Ceylan, söz ve müziği Ayaz Aydın'a ait olan "Bir Sivaslı Uğruna" şarkısı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Her yaştan TikTok kullanıcısı Ceylan'ın bu parçası eşliğinde danslar edip o anlarını kayıt altına alıyor. Son ayların en çok kullanılan sosyal medya platformu Tik Tok'ta yer alan kullanıcılar ünlü sanatçı Ceylan'ın seslendirdiği "Bir Sivaslı Uğruna" adlı şarkısı eşliğinde dans ettikleri videoları yayınlayarak yeni bir akım başlattılar. Günümüzde tutan şarkıyı TikTok belirliyor. Ceylan'ın şarkısı da TikTok uygulamasında sevildiyse tutmuştur demektir.

''ONUN KADAR DOĞALI YOK''

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, ablası Katre Türkay ile tatil cenneti Marmaris'te keyif yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 67 yaşındaki sanatçı Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelen 29 yaşındaki Tuvana Türkay'dan bikinili paylaşım geldi. Karın kasları ve fit görünümü ile dikkat çeken güzel oyuncu, paylaşımıyla adeta göz kamaştırdı. Tuvana Türkay'ın her paylaşımı ve açıklaması olay oluyor. Bunun sebebi ise bence Türkay'ın aşırı doğal olmasıdır. Sosyal medyaya oynamıyor, hayatının merkezinde özgürlük var. Doğal olarak da ne yapsa haber oluyor, çünkü alışmışız yapay insanlara. Tuvana Türkay'ın doğal olmasını, taktik yapmamasını aşırı seviyorum. Geçenlerde

Tuvana Türkay, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Yok. Olması için elimden geleni yapıyorum ama olmuyor. Hayat tarzıma uygun birinin beni bulması için dua ediyorum.” Magazin dünyasındaki hangi isim bu kadar dobra ki?

SON DÖNEMİN EN UYUMLU ÇİFTİ

Oyuncu sevgilisi Ezgi Mola ile İzmir'in Çeşme ilçesinde sezonu açan işletmeci Mustafa Aksakallı, tatil pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Kaslı vücuduyla dikkat çeken Aksakallı, bu paylaşımına "Mustafa Bey, inanılmaz!" notunu düştü.

Sevgilisinin paylaşımına sinirlenen Ezgi Mola ise Aksakallı'ya esprili bir yorumda bulundu.

Mola'nın "Mustafa Bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoğrafı tekrar koyarak" yorumu takipçilerini güldürdü. O kadar uyumlu ve o kadar eğlenceli çiftler ki herkese huzur veriyorlar. 'Herkese mutlu bir ilişki nasıl yürütülür?' dersi veriyorlar. Umarım Allah nazarlardan korur. Çok yakışıyorlar, çok. İkisinin de yüzü gülüyor, göz bebekleri parıldıyor. Evleneceklermiş yakında. Hadi hayırlısı. Herkes bu çifti örnek almalı.

EŞİ BENZERİ BULUNMAZ YETENEK

Pop müziğin önemli isimlerine yaptığı remixlerle adından söz ettiren DJ Doğuş Çabakçor bu kez farklı bir şekilde sevenlerinin karşısında. Çabakçor, Yalın'ın Halbuki şarkısına uyarladığı remix çalışması ve çektiği kliple dinleyicilerinden tam not almayı başardı. Sözü müziği Yalın'a ait olan parçadaki düzenlemeleri ile ön plana çıkan başarılı isim, takım elbisesi ile düğüne gidiyor. Düğünde ise babası nikah memuru olarak yer alıyor. Doğuş yaptığı her işe özeniyor bu yüzden de izleyici ve dinleyicisi için değerli oluyor. Doğuş Çabakçor Türkiye için eşi benzeri bulunmaz bir yetenek. Yaptığı remix çalışmaları bambaşka, duygu yüklü, gürültüden uzak. Kaliteli dünya müziğini Türkiye'ye uyarlamasını seviyorum. İyi ki onun gibi bir yeteneğe sahibiz.