HAYRETTİN GÜNEŞ MÜZİK SEKTÖRÜ GELECEK ADINA UMUTLU

ABDULLAH YIĞIT- ANKARA



Grand Müzik sahibi Hayrettin Güneş, 2021 yılının pandemiye rağmen müzik sektörü adına olumlu geçtiğini ve 2022 yılında sektöre yönelik yeni adımlar atacaklarını söyledi.



Bünyesinde bulundurduğu sanatçılar ile müzik sektörüne değer katan Grand Müzik, 2021 yılının müzik adına olumlu geçtiğini ifade etti. Grand Müzik kurucusu ve sahibi Hayrettin Güneş, iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle müzik sektörünün zor günler geçirmesine rağmen gelecek adına umutlu olduğunu söyledi. Hayrettin Güneş, “Son iki yıldır Covid-19 nedeniyle tüm iş kolları sıkıntı çekti. Fakat pandemiden en çok etkilenen alan eğlence sektörü oldu. Bizler müzik adamı olarak elimizden geldiğince müzisyen arkadaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Pandeminin ilk yılları çok zor geçse de 2021 yılında bu hava olumluya doğru döndü. Yeni yılda da güzel projelerle sektöre değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 2022 yılının müzikte altın çağ alacağını belirten Hayrettin Güneş, “Yeni yaptığımız büyük anlaşmalar var. Birlikte çalıştığımız sanatçılar ile birlikte ‘Bu yıl altın çağı yaşayacağız’ diyebilirim.” şeklinde konuştu.



