İrem Derici: Millet çatal yapıştırıyor bana sifon yapıştı.

Irem Derici Covid 19 aşısı olduktan sonra sosyal medya hesabının storysinden video paylaştı.

Paylaştığı videosunda dünden beri bana mesaj atıyorsunuz yarın görücem seni diye yok ishal olucakmışım, yok sıçacakmışım halıya, ateşin fırlayacak,kolunu kıpırtadamicaksın,bütün gün uyuyacaksın falan....

Arkadaşlar herkes de aynı etkiyi yaratmıyor, ben ise gördügünüz gibi maşallahım var yani umuyorum böyle devam eder hatta fazla enerjiğim sanırım sabah ayarsız bir güç kullanıp sifonu kırdım, millet çatal yapıştırıyor bana sifon yapıştı diyerek

Babalar günü de olduğu için tüm babaların babalar gününü kutladı.

Haber : Sedat Sarıkaya