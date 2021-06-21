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İrem Derici: Millet çatal yapıştırıyor bana sifon yapıştı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Haziran 2021 Pazartesi 10:35
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İrem Derici: Millet çatal yapıştırıyor bana sifon yapıştı.

Irem Derici Covid 19 aşısı olduktan sonra sosyal medya hesabının storysinden video paylaştı.

Paylaştığı videosunda dünden beri bana mesaj atıyorsunuz yarın görücem seni diye yok ishal  olucakmışım, yok sıçacakmışım halıya, ateşin fırlayacak,kolunu kıpırtadamicaksın,bütün gün uyuyacaksın falan....

Arkadaşlar herkes de aynı etkiyi yaratmıyor, ben ise gördügünüz gibi maşallahım var yani umuyorum böyle devam eder hatta fazla enerjiğim sanırım sabah ayarsız bir güç kullanıp sifonu kırdım, millet çatal yapıştırıyor bana sifon yapıştı diyerek 

Babalar günü de olduğu için tüm babaların babalar gününü kutladı.

Haber : Sedat Sarıkaya

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