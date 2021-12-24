KÜRK MANTOLU SİMGE!

DİNÇER KARACALAR

Ekranların başarılı haber spikeri ve sunucu Simge Fıstıkoğlu, geçtiğimiz gün dünya devi bir markanın sunumunu gerçekleştirdi. Sunum sırasında sahne arkasında beklerken soğuktan korunmak için kürkünü giyen Fıstıkoğlu şıklığıyla göz kamaştırdı. Beyaz kürkü, kırmızı elbisesi ve makyajıyla Hollywood starlarını anımsatan Simge Fıstıkoğlu, bir doğa dostu, bir hayvansever olarak gerçek kürk giyenleri asla anlayamadığını söyledi. “Soğuktan donacağımı bilsem de asla gerçek kürk giymem” diyen güzel sunucu, suni kürkle de soğuktan korunurken nasıl şık olunabileceğini de göstermiş oldu.