MAGAZİNMATİK

Acı bir Hafta Yaşadık!

Korona belası tüm yaşamımızı ters yüz etti…Planladığımız hayalini kurduğumuz pek çok şeyi 2020 yılı bize çok gördü.Darbe üstüne darbe alıyoruz.Tabi sırf bize mahsus bir şey değil bu, tüm dünya aynı durumda…

Daha ne kadar kötü olabilir ki dediğimiz an yeni bir acı ile karşılaşıyor insan ve yok artık diyoruz.

Geçtiğimiz haftanın beni en çok üzen olayı Lübnan’ın başkenti o rüya şehir Beyrut’un nerede ise %15 ini tamamen yok eden hayatımda gördüğüm en büyük patlama ve o patlama sonrası yaşanan can pazarı oldu.

1975 yılına kadar doğunun Paris’i tadında bir şehir olan Beyrut 1990 yılına kadar süren iç savaştan büyük yıkımla çıkmıştı.Aradan geçen 30 yıl içinde yeniden toparlanan ve her gidenin aşık olduğu rüya gibi bir şehir dediği Beyrut 4 Ağustos’u tarihine kara bir gün olarak kazıdı.

Dediğim gibi hayatımda gördüğüm en büyük ve inanılmaz patlama ile yaşanan trajedi geçtiğimiz haftanın en büyük olayı oldu bana göre!

Biz de ise malum bayram seyran tatil modu o biçimdi, sanırım korona denen bela sahillere uğramıyor hele ki o beach partilerine asla uğramıyor…Millet ağız ağza iç içe çalsın müzik biz sallanalım gelsin şarkıcı okusun playback biz mutlu olalım tadında bir hafta yaşadılar.

Bu şahane eğlenen zümre evine barkına döndü.Şimdi merak ettiğimiz her gün açıklanan vaka sayılarına bu tatil modunun nasıl aksedeceği.

Bu arada gündemimizden İstanbul sözleşmesi, kadına ve hayvanlara şiddet olayları düşmedi…Yani hep bir acı, hep sıkıntı hep bir üzüntü

Bu da geçer diyoruz ve kuyruğu dik tutuyoruz….

Bir Ustayı Daha Kaybettik

Türk tiyatrosunun usta ismi Üstün Asutay yaşamını yitirdi.

Usta isim özel bir hastanede 3 haftadır yoğun bakımda çoklu organ yetmezliği tedavisi görüyordu. Şeker ve kalp hastalığı olan Asutay, son dönemde buna eklenen böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılmıştı ve ne yazık ki geçtiğimiz hafta içinde başarılı oyuncuyu kaybettik.Kaybettiğimiz değerlere bir yenisi daha eklendi böylece!..

Çukur Sürpriz Yaptı!

Ay Yapımın Show TV’de yayımlanan fenomen dizisi ‘Çukur’ a yeni sezonda sürpriz bir isim dahil oldu.

4. sezonu büyük heyecanla beklenen Çukur dizinin kadrosuna hep komedi dizilerinden izlemeye alışık olduğumuz başarılı oyuncu İrem Sak katıldı.

Üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken ‘Çukur’un yeni sezonu için hazırlıklar başladı.

Son bölümünde Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’yla karşı karşıya gelmesi hem Koçovalılar hem Erdenetler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermişti. Yeni sezonda iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden merakla beklenirken oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu İrem Sak Arık Böke Erdenet’in kuzeni Seren karakteriyle 4. sezonda seyircinin karşısına çıkacak.

Gupse ile Barış Aşkında Mutlu Son!

Geçen haftanın güzel haberlerinden biri idi Gupse Özay ile Barış Arduç’un evlilik haberi.

Kendi aralarında kıyıverdiler nikahı ve düğünü de pandemi sonrasına ortalığın biraz daha rahatlaması sonrasına bıraktılar.

Ama dedikodu kazanı hemen kaynamaya başladı.Özellikle Instagram’da kim olduğunu bilmediğimiz magazin sayfası kılıklı hesaplar türedi.Bu hesaplardan öyle iddialar ortaya atılıyor ki insanın sinir olmaması elde değil.

Biz bile aldığımız bir duyumu ilgili şahısla iki üç kere teyit etmeden kullanmazken bu hesaplardan neler yazılıyor neler.

İşte bu dedikoducu hesaplardan biri Gupse ile Barış evliliklerinin bebek yüzünden olduğunu iddia edip birde bebeğim cinsiyetinin erkek olduğu yolunda paylaşım yaptı.

Gupse bu iddialar üzerine Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’a konuştu ve hamile olmadığını, ama en kısa zamanda bebek istediklerini açıkladı.

Yahu insanı bir rahat bırakın takipçi kasmak için ortaya attığınız iddialar o insanları nasıl üzüyor kimbilir farkında bile değilsiniz!...

La Casa De Papel 5 Sezona Hazır mısınız?

2017 yılında ilk sezonu ile ekrana gelen İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisinden heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Fenomen dizi La Casa De Papel'in 5. sezonu için tarih kesin olmasa da Netflix Türkiye'den "Kısım 5: Soygun sona eriyor" paylaşımı yapıldı.

La Casa De Papel dizisiyle ilgili sevindiren gelişmeler yaşanıyor.

Netflix Türkiye, resmi Twitter hesabından fotoğraflı “Kısım 5: Soygun sona eriyor” paylaşımında bulundu. Bu paylaşım sonrasında La Casa De Papel’in biteceği hakkında binlerce yorum yapıldı.

Alex Pina imzalı İspanyol yapımı dizinin 5. sezonu için henüz tarih verilmedi. Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño gibi oyuncuların yer aldığı dizinin 5. sezon fragmanının ise yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.

La Casa De Papel’in resmi Twitter hesabından İspanyolca “El atraco llega a su fin” (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı. Netflix Türkiye’nin de yaptığı bu paylaşımların ardından dizi gündemde ilk sırada yer aldı.

Minik Aslan 4. Yaşına Girdi!

Manken ve oyuncu Didem Uzel'in oğlu Aslan 4 yaşına bastı.

Didem Uzel bilindiği gibi hayatını Amerika'da sürdürmekte.Selim Sarı ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen ve Aslan adında birde oğlu olan Uzel, minik aslancık için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Amerika'daki korona önlemleri nedeniyle daha çok eve kapalı yaşayan Didem Uzel ve eşi oğulları Aslan'ı sevindirecek bir doğum günü partisi hazırlığı yaptı.Sosyal ortamdan olabildiğince uzak duran Sarı ailesinin en küçük ferdi Aslan 4. yaşına anne ve babasının kendisine hazırladığı spiderman konseptli kutlama ile girdi.

Didem Uzel bu özel gün için sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sabah kendi söylediğimiz İyi ki Doğdun şarkısı ile uyandırdık sarı kafayı Sonra aşağıya indirdik ona hazırladığımız sürprizleri gösterdik. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu... Zaten bir sarılsan , iki öpüp koklasan mutlu olan bir evlat güzeli bu Bütün sabah ona doğduğu anda neler yaşadığımızı anlattık; heyecanımızı, şaşkınlığımızı hatta ilk gece hiç ağlamadığı için sabaha kadar uyuyakaldığımızı Sonra ben annesi olarak bir şey farkettim günün sonunda; o kadar mutluydu ki; ha bir dev doğumgünü organizasyonu yapmışsın ha kağıttan süslerle, balonlar ve hediyelerle sıradan bir çekirdek aile doğumgünü???? Onun tek ihtiyacı olan sadece sevilmekti. Canım oğlum iyi ki de bu kadar çok istemişim seni iyi ki ana-oğul olduk canımın içi " sözlerine yer verdi.

Netflix'te Yepyeni Bir Atiye!

Netflix’in iddialı dizisi “Atiye”nin 3. sezon çekimleri geçtiğimiz hafta başladı. Yeni bölümlerde dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı.

Atiye dizisinin kadrosu yenilendi.Diziye yeni oyuncular dahil oldu.

Sevilen oyuncu Selma Ergeç, Göbeklitepe’de gizemli bir cam ustası olan Umut karakteriyle izleyici ile buluşacak.Çocuk oyuncu, Lara Tonka ise Atiye ve Erhan’ın kaderlerini değiştirecek Aden’i canlandıracak.

Simge’nin Gurur Gecesi!

Pop müziği son starı Simge , organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği “Yıldızlar Geçidi” konserleri kapsamında geçtiğimiz hafta ilk kez Harbiye Açıkhava sahnesindeydi.

Her şarkısı hit olan müzik listelerini alt üst eden Simge, önceki gece enerjisi, dillerden düşmeyen şarkıları ve sahne performansıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda unutulmaz bir konsere imza attı.

Organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon’un üstlendiği yazın en çok ses getiren etkinliğinde şarkıcı geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi. Özel tasarlanmış sahnesinde izleyicilerine görsel bir şölen sundu

Yaklaşık 1,5 aydır konseri için geceli gündüzlü hazırlık yapan Simge 30 şarkı seslendirdi. Son hiti "Öpücem" i seslendirdikten sonra büyük alkış alan Simge "Harbiye hayatımın konseri oldu. Bugünü çok beklemiştim. Ölsem de gözüm açık gitmeyecek." diyerek mutluluğunu ifade etti.

Simge ‘nin ilk Harbiye konserine ünlü isimler de büyük ilgi gösterdi. Konseri izlemeye gelenler arasında Hande Ünsal, Aynur Aydın, Samsun Demir, Gülşah Saraçoğlu, Seçkin Süngüç gibi ünlü isimler vardı.

Tuğba Yurt Emin Ellerde!

'Sakin Ol', 'Güç Bende', 'İnceden İnceden', 'Yine Sev Yine' gibi şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Tuğba Yurt çıkardığı "Sığınak" albümüyle ile müzik listelerinde ilk sıraya yerleşti. 15 gün Fethiye Göcek'te teknede tatil yapan Tuğba Yurt, atağa geçti.

Kariyerinde de yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşayan başarılı şarkıcı bundan böyle yurt içi ve yurt dışında katılacağı tüm organizasyonlar, markası adına yapılacak anlaşmalar, Menajerlik ve İletişim Hizmetleri için ünlü menajer Özgür Aras ile yeni bir anlaşma da imzaladı.Özgür Aras malum elinde sihirli değnek var gibi dokunduğunu star yapan bir isim

Eh Tuğba Yurt’ta sesi ve fiziği ile zaten müzik dünyasında hatırı sayılır bir yer edindi şimdiye kadar…

Bu ikili çok iş yapar bence …Hatta hemen kolları sıvamışlar bile

Arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini daha ekleyen Yurt, albümünün 4'ncü klibi için kolları sıvadı. Önümüzdeki hafta kamera karşısına geçecek olan şarkıcı şimdi de "Geliyo Geliyo" adını verdiği yeni şarkısıyla kendinden söz ettirecek. Tuğba Yurt çıkardığı "Sığınak" adını verdiği albümünde yer alan şarkılarıyla ile dijital platformlarda en çok dinlenen şarkılar listesinde yerini koruyor.

"Geliyo Geliyo" şarkısının düzenlemesi için Celil Yavuz ile çalışan Tuğba Yurt, bir başka projesi ile de yine farklılığını konuşturdu. Türkiye'nin en önemli Dj'lerine şan kayıtlarına ulaşacakları bir platform kuran Tuğba Yurt, Dj'lere şarkısının düzenlemesini istedikleri gibi yapma imkânını sağladı.