MUHAMMET ELİAÇIK BAŞARILI GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU

İklimlendirme sektöründe Türkiye’nin en geniş kapsamlı teknik servisi olan Plusel HVAC ile Kahramanmaraş’tan dünyaya açılan Eliaçık, STK’larda aldığı aktif görevler ile de 2021 yılının önde gelen aktif isimlerinden oldu. Başarılı çalışmaları ile sık sık gündeme gelen Eliaçık, Elit Medya Group tarafından yılın başarılı girişimci iş adamı ödülüne layık görülerek ödülünü aldı.



Burada konuşma yapan Eliaçık, “Öncelikle bu ödülü şirketimizin, markamızın üncüsü olduğum için alıyorum. Arka taraf da bir de uncuları var. Yani emektarları var. Hizmet eden çok kıymetli çalışanlarımız var. En önemlisi de beni sektörümüzde 28 yaşında 20 yıllık sektör tecrübesine ulaştıran babamın adına ve her zaman yanımda duran kardeşimin adına alıyorum.



Buradan da Kahramanmaraş’a sevgilerimi göndermek istiyorum; Kahramanmaraş yüreğimizde bir muhabbet, alnımızda bir onur ve yüreğimizde bir idealdir” diyorum herkese hürmet ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.