'Naz Faslı' ile 2021 yazının duygusuna ortak oldu

HABER: SEDAT SARIKAYA

Naz Faslı, sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu dönemde şarkıyı dinleyen ve klibini izleyene bir nebze olsun yüzünde gülümseme yaratacak bir yaz şarkısı.

Sözü ve müziği kendisine ait ilk teklisi Tüm Şehir Emrinde ile müzik dünyasında da rüştünü ispat eden Özaydın, yine söz ve müziği kendisine ait Naz Faslı ile yerini sağlamlaştırmaya başladı. Sıcak, samimi ve neşeli tarzıyla sevenlerinin kalbini kazanan Onur Özaydın, Naz Faslı'nın enerjik ritmi ve romantik sözleriyle dillere pelesenk olacak. Naz Faslı, 2021 yazının unutulmazları arasına girecek.

Çalışmanın yapımcılığını ilk teklinin de aranjörlüğünü yapan usta müzisyen Serdar Öztop üstleniyor. Naz Faslı, güçlü müzikal altyapısıyla da hafızalara kazınıyor.

Tiyatro sahnesine Geri döndü

Sevilen oyuncu aynı zamanda Cem Davran'ın sahibi olduğu Davran Tiyatro'nun bu yaz sahneye koyduğu 'Üçü Bir Arada' isimli oyunda Cem Davran ve Celil Nalçakan ile aynı sahneyi paylaşıyor.